Exigeixen un canvi en la normativa de les rebaixes

La patronal valenciana del comerç, Confecomerç CV, espera que les vendes en rebaixes cresquen un 3,5% i reclama un canvi de la normativa de la campanya, que va començar aquest dimarts, ja que està “condemnada” després de la seua liberalització.

Confecomerç va fer aquest dimarts la previsió després d'un Nadal que s'han tancat amb xifres positives respecte a l'any passat i una temporada marcada per una climatologia excessivament càlida, “que no ha afavorit l'impuls de la campanya, i per la contínua proliferació de descomptes i promocions com el Black Friday, basades exclusivament en el preu”.

Segons va apuntar, el sector “es troba esperançat, i manté les expectatives que el Govern entrant marque una nova directriu en matèria de normativa, després que la liberalització de les rebaixes haja registrat un impacte negatiu, que afecta no sols als comerciants, sinó també als consumidors”.

“Hem de realitzar una revisió de la mesura, no únicament per a regular i delimitar els diferents períodes, sinó també perquè els productes siguen els propis de l'excedent de temporada i no uns adquirits ex profeso, ocasionant d'aquesta manera un perjudici de qualitat i garanties per al client”, va afirmar el president de la patronal, Rafael Torres.