Alcublas recupera els seus molins centenaris

Els molins d'Alcublas recuperaran l'ús tradicional de la molta a principis de 2020. Aquestes construccions del segle XVII, que dominen des de l'altura la vall sobre la qual s'alça aquest municipi dels Serrans, tornaran a moldre el gra 200 anys després per a mostrar a les noves generacions una de les pràctiques agrícoles més habituals, com és extraure el suc als cereals.

Amb això, es torna al mètode artesanal, el qual es va perdre a principis del segle XIX i que municipis com Alcublas han volgut recuperar per a València i la seua província, com fan localitats com a Lores, a Palència, la de La Rioja Ocón o Campo de Criptana, a Ciudad Real. Per a això, han comptat amb una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de València, que s'ha completat amb altres 54.000 euros invertits des de les arques locals amb la finalitat d'impulsar la molta com un atractiu turístic més de la comarca.

L'alcaldessa d'Alcublas, Blanca Pastor, avança que l'obra de reconstrucció dels dos molins estarà finalitzada a l'inici de l'any, inclosa l'adequació de l'entorn perquè la visita siga, a més de didàctica, “una experiència completa en contacte amb la natura i amb una tradició agrícola molt simbòlica per a aquest poble i la gent que l'habita”.

Veïnes i veïns del municipi aprenen a moldre el gra per a autogestionar ells mateixos aquesta activitat divulgativa que pretén despertar l'interés d'un públic familiar, amb la possibilitat d'organitzar visites de col·legis, empreses i tot tipus de col·lectius.

L'alcaldessa explica que un dels molins “recuperarà el seu ús original després de la instal·lació de l'engranatge per a la molta, mentre que l'altre es convertirà en aula formativa en la qual difondre la tradició agrícola sobre la qual se sustenta Alcublas i la història dels molins”.

La reconstrucció del Turó dels Molins és a càrrec de Juan Bautista, un especialista en la restauració i reconstrucció dels molins de vent que han sobreviscut a l'oblit, la industrialització i la guerra en diferents racons d'Espanya. Bautista, que va començar el seu aprenentatge en Campo de Criptana i que ha retornat la seua funcionalitat a cinc molins manxecs, exerceix l'ofici de moliner i s'encarrega personalment de formar a les veïnes i veïns d'Alcublas en aquesta pràctica centenària.

Per al diputat de Desenvolupament Rural, Ramiro Rivera, “aquest tipus d'actuacions donen sentit al treball que fem des de la Diputació per a dinamitzar l'activitat econòmica dels municipis valencians que, en casos com el d'Alcublas, és fonamental perquè la lluita contra la despoblació siga efectiva”.

En aquest sentit, explica que com a alcalde “d'un poble com Titaguas, que comparteix tantes coses amb Alcublas, no sols la pertinença als Serrans sinó la riquesa natural que ens anima a continuar habitant aquestes terres” entén “perfectament la importància de recuperar l'entorn de la casa del moliner i compartir-lo amb els pobles veïns com un atractiu turístic més de la comarca”, afirma.

Obres contra els riscos geològics

D'altra banda, l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha executat, durant l'últim trimestre de 2019, les obres de minimització de riscos geològics en els municipis d'Oliva i Xelva, pel procediment d'emergència dins del programa de Riscos Geològics. Totes dues actuacions, centrades en reparacions de murs i contra els escolaments, s'han realitzat pel procediment d'emergència.