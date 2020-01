Beatriz, sobre su cita en 'First dates': "Me parece un hombre mentalmente muy limitado"

Las citas en First dates no paran y en 2020, numerosos comensales siguen visitando el restaurante de Cuatro en busca del amor.

Este martes fue el turno de Beatriz, una psicóloga de Torremolinos (Málaga) que comentó en su presentación: "He tenido varias relaciones serias, la última fue con el padre de mi hija y estuvimos juntos casi 6 años".

Lidia Torrent fue la encargada de recibir a su cita, Juan, que señaló que se consideraba como "una persona detallista y le dedico mucho tiempo a la persona que tengo al lado, pero últimamente no he tenido la cabeza en condiciones, he sufrido muchos fracasos amorosos y no he hecho las cosas bien".

Pero nada más verse en la barra del local, Beatriz afirmó que "no cumple el perfil que me gusta como hombre. Es bastante más bajo que yo y su físico, en general, no me agrada".

Durante la cena hablaron de sus hijos, sus profesiones o algunos problemas del pasado: "Que haya tenido una depresión me da a entender su tendencia a no tener las herramientas adecuadas para adaptarse a los inconvenientes de la vida", comentó la psicóloga. Que añadió: "Flaquea un poco a nivel de personalidad. Ese tipo de datos restan mucho".

La velada continuó sin que consiguieran conectar entre ambos, sobre todo por parte de la malagueña. El entrenador de fútbol le contó que lo que más le gustaba era "salir a tomar algo con los amigos" y que ahora "estoy viviendo con mis padres".

"No me parece un hombre con inquietudes. Es muy estático, mentalmente muy limitado, perdón por la expresión, pero es la sensación que me ha dado", señaló Beatriz.

Al final, la psicóloga no quiso tener una segunda cita con Juan porque "físicamente no he sentido atracción y no tenemos nada que ver el uno con el otro".

El sevillano, por su parte, tampoco quiso volver a quedar con Beatriz: "La veo con mucha superioridad. Quiere a una persona más intelectual y que le sume. Creo que desea a una persona de otro planeta".