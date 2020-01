Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 8 de enero de 2020 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 8 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te planteas si seguir con un trabajo extra que realmente te lleva mucho esfuerzo aunque te reporta, lógicamente, una ganancia económica que te viene muy bien. Pero quizá puedas prescindir de algunos caprichos y no esforzarte tanto físicamente.

Tauro

Aunque tengas deseos de hacerlo cuanto antes, no es ahora el momento adecuado de tomar decisiones drásticas sobre una relación. No saldría bien porque aún no tienes las ideas demasiado claras y podrías equivocarte. Date un tiempo de reflexión.

Géminis

Hoy tendrás el resultado de un examen, una prueba de cualquier clase e incluso puede ser una entrevista de trabajo. Será mucho más favorable de lo que esperas y la sonrisa no se hará esperar. Estarás muy feliz con los resultados que reforzarán tu autoconfianza.

Cáncer

Hoy andas con preocupación por una noticia que quizá te ha llegado de fuera y que te intranquiliza bastante porque no puedes solucionarla ni estar al lado de la persona que no lo está pasando bien. Mantén la calma y utiliza la tecnología para comunicarte.

Leo

Te pondrás en contacto con alguien que te interesa para un negocio o una venta de algo. Retomas una negociación que ya habías empezado hace algún tiempo, pero que ahora necesitas acelerar. Deberás ceder en parte porque de lo contrario no avanzarás.

Virgo

Estás esperando que un amigo o una amiga de el primer paso para solucionar un malestar que sabes tiene y que está por debajo de la superficie de la conversación desde hace unos meses. Pero si esperas mucho, no vas a solucionarlo. Ojo. Debes actuar.

Libra

Es posible que hoy eches de menos a tu pareja, si tienes, o a una persona querida que anda lejos, de viaje o que simplemente está demasiado ocupada para charlar contigo de un tema que te preocupa. Paciencia, ya llegará el momento del reencuentro.

Escorpio

Hoy te preocuparás de un tema económico, relacionado con herencias o propiedades familiares que te van a llevar a una más que posible discusión o por lo menos a estar en bastante tensión. Respira hondo y mira lo que más te conviene sin acritud.

Sagitario

Las redes sociales te llevan hoy a pasar demasiado tiempo delante de una pantalla. Ten cuidado con no abusar de ello, aunque sea algo que te gusta mucho porque quizá no es tan bueno para ti como crees. Coge un libro o sal a dar un paseo y desconéctate.

Capricornio

En el fondo, buscas la admiración y que tu ego brille en cuestiones profesionales. Eso no es malo si no dejas por el camino lo que importa realmente, como es un trabajo bien hecho, a conciencia. Tenlo en cuenta antes de decir o hacer algo demasiado obvio.

Acuario

Si quieres conseguir la atención de alguien, echa a andar cuanto antes para captarla. Puede ser a través de las redes o no, pero en cualquier caso, nadie te va a venir a buscar si no te conoce. Atrévete a romper barreras y a darte a conocer sin timidez.

Piscis

No lleves una responsabilidad familiar hasta el extremo de no manejar tu tiempo ni tu vida. Debes buscar soluciones cuanto antes para ir con más calma y tener tiempo personal y una mejor calidad de vida. Será complicado pero lo conseguirás.

