Iván González ('MyHyV') se desnuda en Instagram para celebrar su fichaje como concursante de 'Grande Fratello VIP'

Iván González es modelo, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, exconcursante de Supervivientes 2017 y colaborador del programa Ya es mediodía. Parece que no le quedaba nada por hacer en el mundo de la televisión, pero su fichaje por Gran Hermano VIP ha demostrado que no.

Pero este joven de 27 años tendrá que salir de España para hacerlo, pues será concursante de Grande Fratello VIP 2020, la edición italiana del reality que comienza el próximo miércoles en el Canal 5. Así lo ha celebrado este martes en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una foto desnudo para anunciarlo.

"Me embarco en esta nueva aventura, la cual me hace mucha ilusión, en un país al cual adoro y es como mi segunda casa, donde me pienso desnudar en cuerpo y alma. Espero disfrutar la experiencia y dar todo de mí", ha escrito, tanto en italiano como en español, en su publicación.

La casa de Grande Fratello VIP la formarán un total de 19 concursantes, entre los que se encuentran, además de Iván González, otros famosos: Adriana Vople, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Bárbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Licia Núñez, Michele Cacuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Civarro y Rita Rustic.

De este modo, el modelo jerezano cambiará de país para participar en el concurso, como ya hizo Gianmarco Onestini en GH VIP 7. Aun así, no es la primera vez que Iván González aparece en la televisión italiana, pues allí ha formado parte de La isla de las tentaciones y de Uomini e donne, versión italiana de Mujeres y hombres y viceversa.