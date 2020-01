El PP de Pinos Puente reclama una gestión municipal "responsable y eficiente" y se ofrece como "conciliador"

Según ha informado el PP en una nota de prensa, así lo ha manifestado su portavoz municipal, Cristina Guzmán, quien ha hecho balance de los seis primeros meses de gobierno municipal.

"Nos ofrecemos como partido conciliador con la intención de plasmar un proyecto de presente y futuro, un proyecto tan necesario para nuestro municipio", ha aseverado la portavoz popular.

Guzmán ha explicado que el trabajo del grupo ha sido "muyintenso" en estos meses y ha enumerado algunas de las propuestaspresentadas a fin de mejorar la vida de los vecinos de Pinos Puente, como el adecentamiento del entorno histórico del municipio, aumento de los pasos de peatones, el arreglo de caminos o la limpieza del municipio, "frente a una gestión deficiente de este equipo de gobierno".

No obstante, la portavoz local del PP ha recalcado que la seguridad ciudadana sigue siendo una "prioridad" para el grupo popular. "No tiene cabida que se hayan incrementado los sueldos y liberaciones del equipo de gobierno situándose en los 200.000 euros anuales, mientras no se acometen mejoras en el área de seguridad", ha recriminado Guzmán.

Otras iniciativas encabezadas por los populares han sido la propuesta de establecer un Plan de Prevención de Incendios Forestales, tras un verano "devastador", o la ejecución del acuerdo ya existente para facilitar el acceso de vehículos pesados por la carretera GR-3806.

"Queremos trabajar con pleno conocimiento en un área tan importante como es la demanda de vivienda social, por lo que el PP ha solicitado que se incorpore la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía al Plan de Desarrollo de Zonas Desfavorecidas que ejecuta la Diputación de Granada en Pinos Puente", ha explicado Guzmán.

La portavoz del PP ha destacado que ha mantenido reuniones con responsables de la Junta de Andalucía abordando temas de "vital importancia" para el pueblo, como son los centros educativos, el futuro proyecto de la Estación Depurativa de Aguas Residuales (EDAR), infraestructuras y, sobre todo, el futuro de la vega.

En el área económica, los populares han reiterado la necesidad de llevar a cabo el pago a proveedores, pues consideran "intolerable" que se haya incrementado el periodo medio de pago a proveedores de 35 o 36 días a 81.

Por último, se ha mostrado muy crítica con los cambios de personal producidos en el Ayuntamiento, que llevan aparejados "un incremento en el gasto, además de una ralentización del trabajo que se lleva a cabo en el Ayuntamiento, sin que los funcionarios sean culpables, puesto que necesitan formación para desempeñar su nuevo trabajo, sino el propio caos generado por el gobierno local, que no actúa en consecuencia con la RPT existente".