Iglesias busca sede para su Vicepresidencia fuera del complejo de La Moncloa

Juntos pero no revueltos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del otro partido de la coalición, Pablo Iglesias, no trabajarán juntos puesto que, salvo sorpresa, este último no se establecerá dentro del complejo de La Moncloa. Por el contrario, en estos momentos busca una sede para su Vicepresidencia en el centro de Madrid.

El gobiernos con una sola Vicepresidencia, como ha sido el caso hasta ahora con Carmen Calvo, la sede está en el complejo de La Moncloa. Además de la residencia privada del presidente y la sede del Gobierno, allí se aloja el Ministerio de la Presidencia o el lugar donde cada semana tiene lugar una reunión clave, de secretarios y subsecretarios de Estado que, presidida por la vicepresidenta Calvo, es la encargada de dar el último aprobado a las decisiones que después pasarán al Consejo de Ministros, que también se reúne en el complejo de Moncloa.

Como vicepresidenta "política" del nuevo Ejecutivo, Calvo seguirá desempeñando estas funciones y, por tanto, trabajando dentro de Moncloa.

No será el caso de Iglesias, que ocupará una vicepresidencia de ámbito social que todavía busca una sede, en el centro de Madrid.

Tampoco está previsto que Nadia Calviño se mude del ministerio de Economía, en el Paseo de la Castellana, al complejo de Moncloa, a pesar de que pasará a ser vicepresidencia económica del nuevo Gobierno de Sánchez.