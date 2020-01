Fuset veu "positiu" el desenvolupament del #NadalVLC i diu que avança "com a referent"

El regidor de Cultura Festiva en l'Ajuntament de València, Pere Fuset, veu "positiu" el desenvolupament de la celebració del Nadal en aquesta ciutat i ha ressaltat que avança "com a referent" i "amb identitat pròpia", segons ha informat el consistori.

Així, ha valorat "tota la programació del #NadalVLC", recollida, "per tercer any, en una guia editada per l'Ajuntament". Fuset ha indicat que aquesta celebració "s'ha consolidat per la seua identitat pròpia, amb tot un seguit de propostes atractives que conjuguen la tradició i les innovacions", i que compta "amb una resposta ciutadana immillorable".

"Els veïns i veïnes de València i totes les persones que han visitat la ciutat en les últimes setmanes han pogut gaudir d'unes celebracions que es consoliden com a referents en la programació de Nadal", ha exposat el responsable municipal. Així, ha ressaltat les diferents propostes que l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura Festiva i en col·laboració amb altres regidories i servicis municipals, ha dut a terme.

Pere Fuset ha assenyalat que es tracta d'una programació diversa que ha anat dirigida a tots els públics i que ha tornat a prioritzar la descentralització i la diversificació perquè tota la ciutat poguera gaudir del Nadal amb activitats molt diferents".

"El Nadal a València continua avançant com a referent, consolidant-se com una celebració cada vegada més visible que aposta de forma estratègica al seu torn per sectors econòmics com el comerç, el turisme o l'hoteleria", ha dit el regidor, que ha considerat que açò "confirma com a positiu el #NadalVLC per a l'economia local".

Igualment, ha assegurat que aquesta programació té "vocació de participació ciutadana" i ha declarat que ho fa "sense necessitat de balafiaments". En aquesta línia, ha agregat que "el millor balanç és l'assistència impressionant a celebracions com les Campanades, la Cavalcada de Reis, Expojove o les visites als pessebres" i ha apuntat que així s'avala "una estratègia municipal, cultural, festiva i familiar per a Nadal consolidat d'èxit".

Entre la programació, Fuset ha citat l'ornamentació nadalenca descentralitzada, les visites al pessebre exposat en el Saló de Cristall del consistori, els concerts de nadales o el recorregut de la missatgera Caterina i la bústia real pels barris i pobles de la ciutat. Així, ha valorat la generació de pols d'atracció en llocs molt diversos de València i per a públics diferents.

"Eficiència i sostenibilitat"

El titular de Cultura Festiva ha comentat que tota la programació s'ha desenvolupat "amb la premissa de l'eficiència i la sostenibilitat" perquè "el respecte al nostre planeta i al medi ambient ha de ser una màxima, també en Nadal".

Fuset ha exposat que així s'ha demostrat "amb l'enllumenat eficient, amb la temàtica que ha protagonitzat la cavalcada amb què han arribat Melchor, Gaspar i Baltasar a València o el fil conductor de l'edició d'enguany d'Expojove".

Festa de les Campanades

El regidor ha remarcat també l'"èxit, un any més", de la festa de les Campanades i ha assenyalat que "amb sol cinc anys d'existència s'ha convertit en la celebració més multitudinària en tot l'Estat per a despedir l'any vell i donar la benvinguda a l'any nou".

"Són un èxit les 60.000 persones que han celebrat el Cap d'Any en la Plaça de l'Ajuntament, incloent una sensacional resposta a la segona edició de la festa infantil el matí del dia 31", ha declarat.

Igualment, ha destacat les prop de 115.000 persones que han gaudit d'una Cavalcada de Reis "moderna, àgil, artística i dissenyada perquè els més xicotets i les més xicotetes puguen gaudir-la al màxim".

D'altra banda, ha valorat el desenvolupament d'Expojove i les més de 113.000 persones que han visitat aquesta edició, una xifra que suposa un 4,98% més d'afluència que en l'edició anterior. L'edil ha agregat que açò "constitueix un nou rècord d'assistència a la fira".

Potencial

"El #NadalVLC ha adquirit una identitat pròpia amb una cavalcada de Reyes artística, activitats en els barris i pobles i propostes per a tots els públics com Expojove o les Campanades. Per açò, continuarem treballant perquè València aprofite tot el potencial de la seua cultura festiva també en Nadal amb el benefici social, cultural i econòmic que açò suposa per a la ciutat", ha assegurat Fuset.

El regidor ha manifestat que "davant la gran resposta ciutadana i el seu impacte en l'economia", el consistori treballarà "en noves propostes de futur" i reforçarà "l'eix de descentralització i diversificació amb l'objectiu que el Nadal a València no solament es veja sinó que, sobretot, es visca".