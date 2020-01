Coalición Canaria no acepta el perdón de Oramas y cree que no hay otra vía que abrir un expediente

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha afirmado este martes que el voto negativo de su diputada Ana Oramas en la investidura de Pedro Sánchez no tiene otra vía que la apertura de un expediente. Barragán cree que la petición de perdón de Oramas a su partido "no es suficiente", dada su actitud de "desobediencia".

En una rueda de prensa celebrada tras la votación en la sede del partido, Barragán ha anunciado que elaborará un informe sobre los hechos que presentará al Comité Permanente esta semana y se decidirá si se convoca a una ejecutiva a la propia Oramas para que explique su posición.

Barragán ha comentado que la situación "es muy grave" al desobedecer el mandato unánime del Consejo Político Nacional y el Comité Permanente y ahora mismo, no ve "otra vía" para resolver el problema que la apertura de un expediente que podría conllevar la expulsión del partido de la diputada.

Además, ha comentado que está muy "decepcionado" con su actuación en el debate de investidura, lo mismo que el resto del Consejo Político Nacional que acordó por unanimidad la abstención, recordando que el pasado fin de semana se le pidió el acta de diputada si votaba en contra.

No obstante, ha apelado a la "prudencia" en el seguimiento del caso dado que la apertura de un expediente, por ejemplo, está "reglada" legalmente y tiene unos trámites y plazos de cumplimiento y no quieren incurrir en "errores" para que haya todas las garantías.

Barragán no oculta que CC tiene "un problema" que se debe resolver de forma eficaz, y para ello, sostiene que "no caben calenturas", de ahí que haya reivindicado que "la agenda" la marca el propio partido y no "titulares de periódicos" ni representantes de otras organizaciones políticas que creen que si "se ataca a CC es más fácil que desaparezca".

"El partido tiene sus estatutos", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que la "fuerza" de CC reside en "el equipo" y no en las individualidades. "Tenemos normas de funcionamiento interno y no podemos permitirnos ese lujo", ha agregado.

Dudas de que el nuevo gobierno cumpla con Canarias

El secretario general no oculta el "valor" político de Ana Oramas y su bagaje durante varias décadas al servicio del nacionalismo, pero ha insistido en que ha cometido una desobediencia. "Somos un equipo y eso es lo que nos hace fuertes", ha apuntado.

Sobre el nuevo Gobierno español ha afirmado que CC mantiene la "desconfianza" con que pueda cumplir con las necesidades de Canarias porque tiene un escaso apoyo de "167 votos" y aún no cuenta con un acuerdo sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En esa línea, ha comentado que habrá que esperar "un tiempo" para ver si el nuevo Ejecutivo tiene los votos suficientes para "gobernar el día a día" y se van "despejando las dudas", si bien sostiene que "la prueba de fuego" son los próximos PGE.