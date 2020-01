PSPV, Compromís i Podem confien que Sánchez complisca amb el finançament: "La música sona molt bé"

"La música sona molt bé", ha celebrat el sotssecretari del PSPV, Manolo Mata, abans que el socialista Pedro Sánchez haja aconseguit ser investit president del Govern amb sol dos vots de diferència en el Congrés. Els portaveus de Compromís i Podem en Les Corts, Fran Ferri i Naiara Davó, han coincidit en aquest punt de vista en una ronda de declaracions als mitjans.

Per part dels socialistes, el també síndic ha celebrat que amb la investidura "s'obri una porta d'esperança a Espanya", sobretot quan a Europa no són habituals els governs de coalició en minoria. "Pocs podíem somiar un govern sense majoria absoluta", ha asseverat.

Mata ha destacat que "la Constitució està molt viva" i ha confiat que "comencen a ploure decrets i lleis", per al que ha apel·lat a la responsabilitat de l'oposició. "La dreta, sempre que perd el poder, creu que li roben", ha recalcat, recordant davant les crítiques a Bildu que "Espanya afortunadament ja no té terrorisme i està molt més tranquil·la, pacífica i il·lusionada".

De cara al futur, "tothom haurà de replantejar-se el que hi ha, no solament Catalunya, perquè a la Comunitat es resolga l'infrafinançament d'una vegada per sempre". El portaveu del PSPV ha cridat així al fet que PP i Ciutadans es posicionen en matèria de finançament autonòmic i isquen del seu "imaginari" per a superar la "crispació insuportable" actual.

INVESTIDURA HISTÒRICA I GOVERN PER A L'ESPERANÇA

Com síndic de Compromís, Ferri ha celebrat aquesta "investidura històrica per als valencians", en col·locar per primera vegada l'agenda de la Comunitat en l'acord de govern d'Espanya, amb el finançament com a punt clau al costat de les inversions, l'agricultura o qüestions concretes com el deute de la Marina de València. "Esperem que tots els problemes s'hagen resolt al final de la legislatura", ha augurat.

També ha fet seues les paraules del diputat de la coalició en el Congrés, Joan Baldoví, per a garantir que "Compromís facilitarà la governabilitat sempre que es complisca l'acord i pose fi a l'infrafinançament". I ha dit: "Per primera vegada s'ha demostrat que el vot valencianista ha facilitat que l'agenda valenciana estiga en el Govern".

De Podem, Davó ha il·lustrat que arranca l'any i la dècada "amb un govern per a l'esperança", un govern que espera "aliat" del Botànic en estar els 'morats' tant en l'executiu com en el Congrés de Ministres. "Serem una força crucial per a la col·laboració institucional i territorial", ha garantit, amb els objectius de "protegir la gent, guanyar drets i avançar com a país".

Per a aconseguir-ho, la síndica ha exigit que "la dreta siga lleial a Espanya i a les urnes i decidisca si vol bloqueig o recuperar una Espanya per a totes", sota una concepció plurinacional de país que atenga les necessitats de cada autonomia.