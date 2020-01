Loli García llama al nuevo Gobierno a ponerse "ya manos a la obra" para hacer "políticas para la gente trabajadora"

García ha realizado esta reflexión, en declaraciones a Europa Press, tras ser investido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en la sesión plenaria celebrada este martes en el Congreso de los Diputados.

La dirigente sindical ha manifestado su satisfacción, en primer lugar, porque haya un Gobierno ya que, a su juicio, "no era admisible" la situación de "inestabilidad" que se vivía desde hace casi un año. "Necesitamos un Gobierno para sacar adelante una serie de materias", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que se debe "admitir con normalidad" que, por primera vez, España vaya a contar con un Gobierno de coalición y ha señalado que a CC.OO. Euskadi, más que los partidos que lo conforman, le importan las políticas que vayan a desarrollar.

En este sentido, ha manifestado que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos tiene una "bases importantes y sólidas" que "recogen una parte importante" de las reivindicaciones que viene planteando el sindicato en materia de reforma laboral o en relación al sistema público de pensiones, la dependencia, los servicios públicos o la recuperación de libertades democráticas.

Por ello, considera "positivo" el acuerdo de gobierno y espera que se pongan "ya manos a la obra" porque "la gente trabajadora necesita que por fin le empiecen a tocar políticas que hasta ahora no les han tocado".

"Tiene que haber reparto de riqueza, recuperación y mejora de derechos conquistados y tiene que verse en los próximos meses, que se conforme el gobierno ya y se pongan a hacer políticas para la gente trabajadora", ha agregado.

DEBATE "PENOSO"

Por otra parte, ha calificado de "penoso y muy preocupante" el debate de investidura, no tanto por los "abucheos" que se han producido, sino por "algunas afirmaciones que atentan contra valores democráticos importantes y no se deberían permitir".

"No se puede decir que es un gobierno ilegítimo o que es el Apocalipsis cuando no es así, no se pueden utilizar frases para deslegitimar valores democráticos, nos parece de mucha gravedad", ha apuntado.

Loli García ha afirmado que, si ese es "el papel que va a jugar la derecha y la ultraderecha española", debería "preocupar muchísimo" a la ciudadanía porque "se están negando principios democráticos muy importantes".