Vox: "Tots els enemics d'Espanya van a formar part del Govern d'Espanya"

En declaracions als mitjans, el també portaveu adjunt en Les Corts ha censurat el pacte del PSOE amb els qui "han pretès des del primer moment trencar Espanya, eixos que mai van acceptar la Transició, que el que pretenien era una ruptura amb el règim democràtic de 1978".

"Si no fora tan greu" la situació, ha dit, "seria per al 28 de desembre", ha apuntat, i Vox "va a seguir lluitant per a defendre als ciutadans".

A la Comunitat Valenciana, ha prosseguit Llanos, hi ha un govern "molt semblant, amb Compromís, amb Podem i amb un PSOE radicalitzat que ara es reprodueix a nivell nacional".

Per al diputat autonòmic de Vox, aquesta investidura és "un frau a tots els espanyols" perquè Sánchez va dir "que mai pactaria ni amb el colpisme català ni amb Podem" i, a més, el Govern és "il·legítim" perquè "es recolza amb diputats que no han jurat o promès el seu càrrec legítimament".

"És el pitjor govern que podia tindre Espanya, però estem ací a València i en el Congrés els 52 diputats que van a suposar el dic de contenció enfront de tanta ignomínia", ha conclòs.