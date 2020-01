Danna Paola, tras la bronca a un concursante de un 'talent' mexicano: "Tengo los ovarios para defenderme"

La cantante y actriz Danna Paola ha respondido a las críticas (y a los memes) que ha generado la bronca que ella misma le echó a un concursante del concurso musical La Academia, que se emite en México y en el que ella es miembro del jurado.

El concursante se refirió a ella en una conversación con una compañera como "culera" (algo así como hija de p...) y Danna Paola esperó a la siguiente gala para echarle en cara ese comentario y defender su labor como jueza.

Pero eso levantó más polémica, por lo que la cantante y actriz ha publicado un texto en Twitter que promete que será lo último que diga sobre este asunto.

"He soportado toda mi vida criticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, y STOP", decía Paola.

"El que está noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esta manera, para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto", hacía ver la joven artista.

Pero "eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así", aseguraba la jurado del concurso.

En los dos últimos años, revela Danna Paola, "aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni ser joven" y expresa que "tiene "los ovarios para defenderme de quien sea".

Además, anima a que todos aprendan "a dejar de ser un poquito menos hipócritas, y con educación encontrar la fuerza en si mismos, para encarar a quien les haga daño, hablen mal, o no les parezca bien algo, y dejar de fingir cuando algo no les parece con una sonrisa políticamente correcta".