Debat.- Baldoví a Sánchez: "Compromís compleix i esperem que el document que vostés han firmat es complisca també"

En aquesta línia, ha mostrat la seua confiança en què el document firmat pel PSOE "es complisca també, la qual cosa acordem a l'agost, que en huit mesos tindríem un nou model sobre la taula per a començar a discutir i espere que en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat algunes d'aquestes mesures vagen començant a implementar-se", ha dit.

"Complirem ajudant la governabilitat i a instal·lar tota aquesta sèrie de mesures", ha indicat Baldoví, qui ha cridat l'atenció sobre l'"educació" de part de la càmera. "Perdonen que insistisca. A la vista dels crits, quan cobrava 83.000 euros d'un 'xiringuito' per no fer gens, ho feia per Déu, per Espanya, pel rei?, per què ho feia?, ha preguntat dirigint-se al president de Vox, Santiago Abascal.

I ha afegit: "Em vaig equivocar amb la tila, ho confesse. No la necessiten vostés, necessiten una cosa que es dona en les escoles: educació". Baldoví ha afegit que és mestre "i si haguera hagut d'explicar el que és la mala educació i la intolerància, haguera posat un video del que va passar ací el diumenge al matí".

També és professor d'Educació Física i, segons ha explicat, "ensenye als xiquets i xiquetes a guanyar però, sobretot, a perdre. Aprenguen a perdre, resignen-se i a guanyar", ha llançat a l'hemicicle.

Per la seua banda, el portaveu de Més País, Íñigo Errejón, ha donat l'enhorabona a Pablo Iglesias per l'acord aconseguit amb el PSOE per a formar Govern i ha apuntat que el país es troba enfront d'una oportunitat històrica. "Enhorabona per l'acord i moltes gràcies Pablo", ha indicat des de la tribuna del Congrés dels Diputats, per a poc després fondre's en una abraçada amb Iglesias.

El diputat de Més País, que va abandonar Podem en 2019 deixant el seu escó i els seus càrrecs interns després de decidir presentar-se com a candidat a la Comunitat de Madrid amb la plataforma de Manuela Carmena, Més Madrid, ha agraït també a Pedro Sánchez l'acord aconseguit per a armar Govern.

Després d'açò, ha avisat al nou Govern de coalició que naix aquest dimarts que no pot ser un Executiu "contra les dretes". Segons el parer d'Errejón, els progressistes no han de comprar-los que hi ha una bretxa en la societat espanyola i que aquesta està dividida per la mitat. "Està dividida per la desigualtat", ha argumentat.

"Primer va vindre la precarietat, la creença que la política no servia per a res, i després van vindre els reaccionaris. Cal refer país, equilibrar la balança. Si eixe és el camí assumirem aquest govern com el nostre govern", ha conclòs.