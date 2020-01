El jove afectat de VIH que anava a ser expulsat Veneçuela es queda finalment a Espanya i en llibertat

El jove, al qui li constava una ordre d'expulsió per estada irregular a Espanya dictada per la Subdelegació de Govern de Burgos, ha sigut traslladat a primera hora d'aquest dimarts fins a Madrid des d'on havia d'agafar un avió amb destinació a Veneçuela.

Una vegada en l'aeroport, el jove s'ha resistit a pujar a l'aeronau, amb el que s'ha denegat l'embarcament i la Policia, després d'efectuar alguns tràmits, l'ha deixat en llibertat perquè ja ha superat el temps d'estada a Espanya i també en un CIE, han indicat les mateixes fonts.

Sobre este tema, des de CIE No han concretat que el jove portava intern en el CIE de Sapadors uns 53 o 54 dies, quan el màxim són 60. Però prèviament ja hi havia estat intern en algun altre CIE pel mateix procediment sancionador, la qual cosa superaria el termini establit i el que obligava a deixar-lo en llibertat.

"Ara està lliure -han apuntat- però segueix en situació de gran vulnerabilitat posat que l'orde d'expulsió no ha sigut revocada i està en una situació d'irregularitat administrativa. Podrien intentar expulsar-lo una altra vegada", han advertit.

De no ser així, han explicat que el jove haurà de començar els tràmits per a regularitzar la seua situació amb l'objecte de demanar la residència.

RAONS "HUMANITÀRIES"

La Campanya CIEs No havia demanat al delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, que es paralitzara l'expulsió per "raons humanitàries", ja que a Veneçuela no hi ha accés als antirretrovirals avançats. També Cs en Les Corts s'havia sumat a la reclamació.

Aquest cas ja es va denunciar fa algunes setmanes i en el seu moment va ser portat tant a la justícia com al Defensor del Poble. No obstant açò, aquest diumenge l'intern va rebre la notificació d'Interior per a la seua expulsió aquest mateix dimarts.

L'entitat ja va denunciar que l'intern en el primer mes en el qual va estar privat de llibertat no va rebre la medicació que havia de prendre en el CIE i que li va haver de ser facilitada per la seua parella. Aquesta és la segona ocasió en la qual se li notifica l'expulsió.

En una primera vegada, i ja a Madrid per a volar al seu país, l'intern es va negar a pujar en l'avió que havia de traslladar-li i, al no accedir pel seu propi peu, la Policia no va poder entrar a l'interior de l'aeronau per a dur a terme l'ordre, segons CIE No. En aquesta segona ocasió, el jove ha aconseguit quedar en llibertat.