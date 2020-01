Bonig creu que hui "és un dia molt trist" i alerta que l'independentisme català vol els 'Països Catalans'

En declaracions als mitjans, la dirigent 'popular' ha lamentat que l'Executiu que se'n va a constituir "es basa en una gran mentida" perquè Pedro Sánchez "va cometre un dels majors pecats que pot cometre un polític" perquè "va repetir per activa i per passiva que no era no, que mai és mai i que mai pactaria amb els quals volen trencar Espanya i amb els hereus dels assassins".

Per açò, ha continuat, "va a ser un govern ocupat i preocupat en eixes qüestions" i al PP li preocupa que se'n va "a una Espanya de la confrontació, on es trenquen els consensos constitucionals". Bonig ha posat en valor el treball fet en la Transició i ha qüestionat que hui "alguns" de la seua generació estiguen "trencant el que va suposar la Constitució", que ha donat "els millors 40 anys".

Segons ha dit, el PPCV treballarà "per tornar a restablir els consensos de la Transició, adaptats a una nova societat, però sense trencar eixos consensos que són fonamentals".

En segon lloc, Bonig s'ha mostrat preocupada per les repercussions a la Comunitat Valenciana, ja que "ERC porta 89 anys defenent la independència de Catalunya, és més, la independència dels Països Catalans" i "ningú del PSOE en la regió "ha eixit a defendre la història, la independència, la personalitat jurídica, el patrimoni i l'encaix de la Comunitat dins de la nació espanyola".

"I ens preocupa -ha continuat- perquè en eixa taula bilateral amb la qual Sánchez ha claudicat se'n va a parlar de coses que afecten la Comunitat. El PSPV, juntament amb Compromís i Podem, han claudicat. Es parlarà d'inversions, de llengua, d'educació, de portar la catalanització de la societat valenciana, sense que Ximo Puig estiga defenent a valencians, castellonencs i alacantins. Les decisions que afecten la Comunitat no les prendrà Puig, sinó eixa taula de diàleg".

D'altra banda, ha insistit en les crítiques a les manifestacions del president dels Corts Valencianes, Enric Morera, en el seu compte de Twitter, on "insisteix una vegada i una altra en què hi ha presos empresonats injustament per pensaments polítics o per defendre les seues idees".

"Junqueras està en la presó perquè ha comès els delictes de malversació i sedició, estan atacant un dels pilars de l'Estat de Dret", ha replicat, encara que ha lamentat que és això el que se'n va a veure a Espanya en els pròxims temps: "Un atac a la llei i al dret".

Així mateix, preguntada sobre si confia que es materialitze amb el nou govern un nou sistema de finançament, ha assegurat que no i ha recordat que caldrà "pagar favors" a Canàries, Terol, País Basc i Catalunya per la investidura, amb el que "no va a quedar per als valencians".

"El finançament no eixirà. Em sorprèn que l'investigat, abans imputat, Baldoví, es conforme amb un compromís tan xiquets sense cap concreció", ha dit, ja que Pedro Sánchez li va dedicar "35 segons en el seu discurs d'investidura".

Bonig ha remarcat que el PP no admetrà "cap model ad hoc" que done a Catalunya el mateix estatus que tenen País Basc i Navarro, perquè el canvi del model de finançament ha de fer-se, com diu la llei, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i "entre totes les comunitats, en igualtat de condicions" i si no es fa així els 'populars' reclamaran.