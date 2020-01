Traslladen a Madrid l'intern de Sapadors afectat de VIH per a expulsar-lo a Veneçuela

El jove ha eixit del centre entre les 5.00 i les 6.00 hores d'aquest dimarts i l'objectiu és traslladar-lo des de Madrid fins a Veneçuela.

La Campanya CIEs No havia demanat al delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, que es paralitzara l'expulsió per "raons humanitàries", ja que a Veneçuela no hi ha accés als antirretrovirals avançats, pel que la seua vida "pot córrer greu risc", argumentaven.

Aquest cas ja es va denunciar fa algunes setmanes i en el seu moment va ser portat tant a la justícia com al Defensor del Poble. No obstant açò, aquest diumenge l'intern va rebre la notificació d'Interior per a la seua expulsió aquest mateix dimarts.

L'entitat ja va denunciar que l'intern en el primer mes en el qual va estar privat de llibertat no va rebre la medicació que havia de prendre en el CIE i que li va haver de ser facilitada per la seua parella. Aquesta és la segona ocasió en la qual se li notifica l'expulsió.

En una primera vegada, i ja a Madrid per a volar al seu país, l'intern es va negar a pujar en l'avió que havia de traslladar-lo i, en no accedir pel seu propi peu, la Policia no va poder entrar a l'interior de l'aeronau per a dur a terme l'ordre, segons CIEs No.