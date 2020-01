Detingut per intentar apunyalar diverses persones que el van reconéixer com a autor d'un robatori

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, l'actuació es va iniciar la matinada del passat 31 de desembre, quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement que un home havia accedit a l'interior de diversos vehicles en diversos carrers de la localitat de Borriana (Castelló), en els quals suposadament havia sostret diversos objectes del seu interior. Així mateix, eixa mateixa nit havia sostret i conduït un altre vehicle propietat d'un veí de la localitat.

Posteriorment, eixe matí del dia 31 de desembre l'home es va trobar en la via pública amb una de les persones perjudicades per un dels robatoris comesos eixa matinada i, en ser reconegut, li va mostrar una navalla oberta de la seua butxaca, amb la qual suposadament va intentar ferir a la perjudicada i als seus acompanyants, que van ser perseguits per diferents carrers de la localitat i van haver d'esquivar diversos intents d'apunyalaments fins a l'arribada de la Guàrdia Civil.

Els agents van procedir a la detenció d'un home de 37 anys com a suposat autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

Després d'una laboriosa investigació i la realització de nombroses perquisicions, es va comprovar que el detingut havia sigut el suposat autor dels delictes de robatori en interior de vehicle, a més del furt i ús d'un d'ells, així com d'un delicte contra la seguretat vial per conduir un vehicle no havent obtingut o posseït mai permís o llicència per a açò.

La Guàrdia Civil ha pogut recuperar el vehicle que havia sigut sostret i utilitzat per l'home, el qual va ser entregat al seu propietari, i s'han pogut recuperar part dels objectes sostrets de l'interior d'un altre dels vehicles. En el moment de la detenció es va recuperar la navalla utilitzada.

El detingut, juntament amb les diligències, ha sigut posat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Vila-real, que ha decretat l'ingrés a la presó preventiva del detingut.