Oramas recalca que los diputados no son "vendepatrias" ni "traidores" y exige respeto para todas sus señorías

Así lo ha subrayado Oramas durante el debate que ha precedido a la segunda votación para la investidura del socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, en la que ha anunciado volverá a votar que no, en contra de la consigna de su partido que había decidido abstenerse.

Oramas ha aprovechado también para pedir disculpas por no haber avisado a los órganos de dirección de Coalición Canaria del sentido de su voto antes de anunciarlo el pasado sábado desde la propia tribuna de oradores. "No guardé las formas", se ha lamentado.

CONTRA LOS "ATAQUES INFAMES"

"Pido disculpas porque mis compañeros han sido objeto de ataques infames en las últimas horas", ha dicho, utilizando el mismo adjetivo para los ataques que han sufrido Tomás Guitarte, de Teruel Existe; Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, o los representante del PSOE.

Oramas ha hecho hincapié en que los parlamentarios que han tenido que afrontar semejante acoso por el sentido de su voto en la investidura "no se merecen lo que está pasando". "Pido que entre todos seamos capaces de recuperar la tolerancia y el respeto a lo que pensamos cada uno porque no somos tránsfugas, vendepatrias, terroristas o traidores, somos gente que toma decisiones en conciencia", ha aseverado.

Después ha vuelto a referirse a su caso personal y a los calificativos que le han dedicado por saltarse la disciplina de partido y votar 'no' a Sánchez. "Los que hoy me dice que soy una valiente son los que hace una semana me llamaba de todo", ha dicho, en referencia a quienes como la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la han puesto como ejemplo a emular entre las filas socialistas para frustrar la investidura.

"Ni soy una facha ni esta gente del PSOE ni los que les votan de Podemos están con los terroristas. No podemos contribuir a esto", ha advertido la diputada de Coalición Canaria, cuya intervención ha sido recibida con un silencio sepulcral en el Salón de Plenos.