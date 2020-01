Maratón de donantes de sangre en Cataluña para aumentar las reservas tras el parón navideño

El Banc de Sang hace este martes un llamamiento a la donación de sangre para llegar al nivel óptimo de 10.000 unidades preparadas para ser utilizadas. Actualmente, el banco cuenta con unas 6.000 unidades sanguíneas, lo que supone una cobertura de reservas de tan solo una semana para atender a los pacientes que necesiten sangre tras las celebraciones navideñas.

La entidad inicia este martes la campaña de donación más importante del año, la Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña, que tendrá lugar entre el próximo viernes 10 de enero y el 17 de enero. Una semana entera para recuperar el 25% de donaciones que se pierden por regla general durante las Navidades.

Son necesarias unas 10.000 donaciones y para conseguirlas se podrá donar tanto en los principales hospitales catalanes como en una gran carpa y dos autobuses colocados en la plaza de Catalunya de Barcelona el viernes 10 y el sábado 11 de enero.

Whatsapp de atención al donante 'Whatsang!'

Toda persona con buen estado de salud, de entre 18 y 70 años y con más de 50 kilos de peso puede apuntarse a donar sangre desde la página web maratodonants.cat. Asimismo, para potenciar la donación, el Banc de Sang estrena un nuevo servicio de Whatsapp de atención al donante, llamado Whatsang! con mensajes personales y respuestas a sus consultas que está operativo desde este martes. Se puede acceder al mismo desde el número de teléfono 677 07 17 56.

Además, la maratón estrena una banda sonora compuesta por el joven cantante de trap Lildami, A la sang (A la sangre), que en una canción llama a los jóvenes a donar y explica la experiencia personal vivida con su hermano, que necesitó sangre y un trasplante de médula ósea.

Bones gent, hem tret una cançó per impulsar la marató de donacions de sang de Catalunya del 10 al 17 de Gener. Espero que us agradi la cançó i amb sort augmentin les donacions de sang! @donarsang#MaratoDonantsCAT#donarsangMODEONhttps://t.co/DRXwxFh1w3 — Lildami (@Lildamiboi) January 7, 2020

Cada año, unas 250.000 personas donan sangre en Cataluña, aunque unas 25.000 dejan de hacerlo por diversos motivos: de salud, de edad...La renovación generacional es, por ello, muy importante en la donación de sangre, que cuenta con entre un 20% y un 25% de donantes jóvenes, de entre 18 y 25 años y con un 30% mayores de 40 años.

Testimonios de receptores

Durante la presentación de la maratón de donación de sangre este martes en el Ajuntament de Barcelona se han podido escuchar los testimonios de algunas personas receptoras de donaciones de sangre. Ha sido el caso de Toni, que ha pasado por dos trasplantes de médula ósea en seis años: "Sin esta sangre no estaría aquí ahora. Cada gota de sangre que se dona es una gota de vida y cuenta".

Pere ha sido receptor de sangre y de un trasplante de hígado. "Monté una jornada de donación, El bus de la sang, òrgans i teixit (El bus de la sangre, órganos y tejidos), con la que conseguimos 153 donaciones de sangre. Ahora ayudo, colaboro y hago ruido para devolver a la sociedad lo que ha hecho por todos nosotros".

Necessitem activistes. Activistes de la donació de sang! Avui hem posat el #DonarsangMODEON a les quatre capitals catalanes. Us necessitem! 💪🏻 Del 1️⃣0️⃣ al 1️⃣7️⃣ de gener, #MaratoDonantsCAThttps://t.co/cqAWPfE3WWpic.twitter.com/8XPMxoTnB9 — Banc de Sang (@donarsang) January 7, 2020

Joan fue trasplantado de corazón: "La tarea del Banc de Sang no tiene precio. Sin todos ellos no estaríamos aquí. Doy gracias a la sociedad y a la sanidad porque todo el gasto que les generamos no lo podríamos pagar".

"Los donantes no son héroes, son súper héroes, porque ellos sí que salvan vidas", ha relatado Xavier, trasplantado de los dos pulmones hace tres años.