El sorteig de Reis passa per la Comunitat i deixa a Torrent una pluja de deu milions d'euros

El sorteig de Reis ha passat aquest dilluns per la Comunitat Valenciana. Concretament, per municipis de València i Alacant, ja que per Castelló no s'ha deixat veure. El tercer premi ha portat una pluja de deu milions d'euros en la localitat valenciana de Torrent, venuts a particulars a través de finestreta i a una penya valencianista.

El número 57.342 ha sigut agraciat amb la 'Grossa' del Sorteig Extraordinari de Reis, dotat amb 2.000.000 d'euros per sèrie i molt repartit per administracions de tota Espanya. En la Comunitat Valenciana, el 57.342 consta com venut en un establiment situat al carrer Riba-roja 44 de la localitat valenciana de Manises i en un local de venda de regals, premsa i papereria de Simat de la Valldigna, també en aquesta província.

Sergi, propietari d'aquest últim establiment, Els Graes, ha explicat a Europa Press que es tracta d'un terminal de punt de venda pel que desconeixen la quantitat que haja pogut repartir. En tot cas, ha indicat que l'agraciat o agraciats han de ser veïns de la zona, un poble xicotet d'uns 3.000 habitants. Així mateix, ha assenyalat que una vegada fa anys ja va repartir un dècim en un sorteig de la 'Grossa' de Nadal, també venut per terminal.

Part del segon premi d’aquest sorteig extraordinari de la Loteria Nacional, que ha recaigut en el número 21.816, ha sigut venut, entre altres localitats, a Aldaia, Paterna i Manises (València), i en les alacantines de San Miguel de Salinas, Sant Joan i Benidorm.En el cas de València, dos de les administracions es troben en centres comercials: Bonaire (Aldaia) i Heron City (Paterna). El tercer punt de venda ha sigut en Loteria Manises, al carrer Maestro Guillem 5 d'aquesta localitat.

A Alacant, ha sigut venut en un establiment del carrer Aigües 2 de Benidorm, en l’edifici Coblanca; en l'avinguda Rambla, 24 de Sant Joan i al carrer Nostra Senyora Monserrat 4 de San Miguel de Salinas.

Un dècim en cadascuna

Tant en l'administració d’Heron City com en l'establiment de San Miguel de Salinas (un estanc) i els de Benidorm i Sant Joan, s'ha venut un dècim del número premiat, segons han confirmat a Europa Press el gerent del primer local i fonts de Loteries de l'Estat per a la resta.

Des de l'administració de Heron City, el seu gerent, César, ha explicat que han venut un dècim per màquina. Es tracta de la primera vegada que reparteixen un premi d'importància, en els tres anys que porten oberts.

"Han passat tres sortejos de Nadal i tres de Reis; a la tercera va la vençuda", ha ressaltat. "Estem encantats de repartir la sort; obrim els 365 dies de l'any, així que la sort ens ha trobat inspirats", ha afegit.

Del tercer premi, l'administració número 1 de Torrent (València) ha venut 400 dècims del 26.706, la qual cosa suposa que ha repartit deu milions d'euros des d'aquest establiment, situat al carrer Ramón y Cajal número 33 de la localitat.

El número 26.706, agraciat amb 250.000 euros la sèrie, ha sigut venut únicament en dues administracions: la número 1 de Torrent (València) i la 18 de Valladolid, en 'El gat negre', situada en el número 20 de la Plaça Major, on s'han venut cent dècims -10 sèries-, tot ells en finestreta, a 25.000 euros el bitllet.

Segons ha explicat a Europa Press el gerent de l'establiment de Torrent, la meitat dels dècims s'han venut per finestreta i els 200 restants a una penya valencianista de la localitat.

Es dóna la circumstància que aquesta penya, segons ha explicat el gerent, no sol jugar a aquest sorteig sinó que únicament ho fa en l'especial de Nadal. En aquesta ocasió, van resultar afortunats amb premis menors, per la qual cosa es "van animar" a jugar també a aquest sorteig i han resultat afortunats amb el tercer premi. Aquesta administració ha repartit diversos premis d'importància en altres sortejos: almenys tres vegades la 'Grossa' de Nadal i altres premis de dijous i dissabte.

El sorteig ha aconseguit una facturació total de 732 milions d'euros, segons dades provisionals, la qual cosa suposa un creixement del 0,24% respecte a l'any anterior. Madrid ha sigut la província que més ha facturat (102 milions d'euros), enfront dels 355.420 euros de Melilla. La despesa mitjana per habitant va ser de 15,68 euros, sent Soria la província de major despesa per habitant (50,3 euros) i Melilla la que menys (4,1 euros).

La xifra agraciada amb el primer premi ha anat a parar a Albacete; a Barcelona a Mollet del Vallès, Pineda de Mar i Vilanova del Camí; a Santander; a Rianxo a la Corunya; a Conca a Tarancón; Sant Sebastià; Las Palmas de Gran Canaria, Veguellina de Orbigo a Lleó o Lleida.

El primer premi també ha sigut repartit a Madrid i a Torrejón d'Ardoz; a Lorca (Múrcia); en Quintanar de la Orden i en Vila de Do Fadrique a Toledo; així com a Manises i Simat de la Valldigna a València.

El segon premi, dotat amb 750.000 euros per sèrie, ha sigut per al número 21.816 i ha anat a parar a una vintena de províncies. Entre elles, a Alacant per a Benidorm, Sant Joan i San Miguel de Salinas; a Almeria en la localitat de Adra; Hornachos a Badajoz; i Artés, La Romanica i Vic a Barcelona.

També ha recaigut la sort amb aquest segon premi en Abadiño (Biscaia); Calzada de Calatrava a Ciudad Real; Andoain, Hernani, Pasai i San Sebastián (Guipúscoa) i Figueres, Llagostera i Girona; Telde a Las Palmas; Alcalá de Henares a Madrid; Màlaga i Melilla.

Altres localitats que han agafat un pessic del premi són Múrcia, a Cartagena; Navarra a Pamplona i Tudela; Pontevedra en Nigrán; Santa Cruz de Tenerife; Aldaia, Manises i Paterna a València; Medina de Rioseco a Valladolid i Zamora.