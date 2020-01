Tarot del día: del 6 de enero al 12 de enero y estrella de la semana

El Mago, 8 de oros, La Papisa, La Justicia, Rey de bastos: Este tiraje nos hablaría claramente de la vuelta al trabajo y el retorno a la vida cotidiana tras las fiestas navideñas, así lo indican claramente cartas como El Mago, 8 de oros o el Rey de bastos y también de un modo más indirecto La Papisa o La Justicia. Es hora de tomar tierra y retomar con renovadas fuerzas nuestras actividades habituales. Pero la buena noticia es que se trata de una semana positiva y fructífera, o así será al menos para la mayoría de la gente, de trabajos y esfuerzos que ahora o más tarde darán fruto, actividades y proyectos que llegarán a buen puerto y sacrificios que merecerán la pena. En el amor la semana será favorable para todas las relaciones estables y la vida familiar en general.

LUNES 6

3 de bastos, 6 de copas, 3 de oros: Como no podía ser menos el día de Reyes se nos presenta envuelto en un clima general positivo, armónico o constructivo, un predominio de la alegría y otras emociones positivas. En concreto el 6 de copas nos hablaría de los regalos y otras alegrías relacionados con este día. Incluso para quienes por una u otra razón tengan que trabajar también será un día favorable o bien dispuesto en el que las cosas caminarán del modo deseado. Armonía en lo sentimental.

MARTES 7



La Templanza, 4 de bastos, caballo de copas: Día de vuelta al trabajo y tomar de nuevo contacto con la realidad, pero por fortuna el tarot también indica que estamos ante un día positivo y realizador en el que las iniciativas y actividades darán su fruto antes o después. Bueno para viajar y toda clase de asuntos relacionados con el extranjero o personas llegadas de lejos. Finalmente será un día bueno para uniones, tanto sentimentales o de amistad como de carácter laboral u otro tipo de fines.

MIERCOLES 8

As de espadas, 6 de copas, 4 de oros: En lo fundamental este será un día de un gran parecido al anterior aunque las cosas van a costar un mayor esfuerzo, competitividad o retirar algunas piedras del camino. En una gran mayoría de los casos va a ser preciso tomar decisiones o iniciativas que implicarán mayores riesgos. Pero aunque la tendencia sea justo la contraria será preciso tener prudencia en asuntos relacionados con el dinero, ese día habrá un mayor riesgo de cometer errores de cálculo.

JUEVES 9



Rey de oros, 6 de copas, La Fuerza: El tarot nos revela que este va a ser un día claramente favorable tanto para las actividades laborales y financieras como asimismo para las de otra naturaleza. Pero ese rey de oros muy bien acompañado nos indica especialmente que se trataría de un día muy bueno para todos los asuntos relacionados con la vida profesional y los negocios. Buen momento para tomar iniciativas que pudieran implicar riesgos. También para muchos será un día de recoger frutos.

VIERNES 10



3 de bastos, 5 de oros, La Justicia: Este día se presentaría algo más complicado, acompañado de más dificultades, competitividad o tensiones, aunque en la gran mayoría de los casos al final todo se podrá enderezar. También en la vida íntima o familiar este día podría traer consigo mayores contrariedades, inesperadamente podrían surgir crisis o desencuentros aunque igualmente casi todos ellos tendrían carácter pasajero. Los asuntos administrativos o legales a menudo podrían retrasarse o complicarse.

SÁBADO 11



El Colgado, 2 de espadas, reina de oros: Para muchos, y por distintas razones, este podría ser el día más conflictivo o difícil de la semana, un día en el que en muchos casos las cosas no saldrán del modo que se desearía. Sin embargo hay que señalar que en la gran mayoría de los casos todo ello va a tener carácter emocional y en realidad lo único que ocurre es que a menudo las cosas no van a ir del modo que se quiere o se busca, sobre todo en la vida sentimental, aunque eso no siempre será malo.

DOMINGO 12



As de espadas, rey de oros, As de oros: Finalmente la semana terminará con un día mucho mejor dispuesto tanto en el ámbito mundano y material como en la vida íntima. En muchos casos este día va a traer sorpresas positivas y la realización de cosas que se deseaban o estaban buscando desde hacía mucho tiempo. Por otro lado será un día excelente para todo tipo de actividades física o intelectuales, el contacto con la naturaleza o los deportes. Llegarán noticias que se esperaban desde hacía tiempo.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Esta semana nos hallaremos bajo el radio de acción de Vega, una bella estrella blanca, la más brillante de la constelación de Lyra. La tradición nos indica que esta estrella favorece el desarrollo espiritual, el idealismo y el refinamiento pero también la sobriedad. Sin duda traerá suerte o inspirará a las personas serias y trabajadoras que luchan y se sacrifican por cosas que merecen la pena o por un ideal altruista y también a las personas sabias o las que se sacrifican por llegar a serlo.