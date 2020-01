‘Packs’ horaris per a distribuir les tasques directives en els col·legis

Els centres escolars de la Comunitat Valenciana disposaran de packs horaris per a distribuir les tasques dels equips directius, d'una banda, i dels coordinadors, per una altra. D'aquesta manera, es pretén augmentar l'autonomia i la posada en marxa de projectes innovadors propis.

Així ho va destacar ahir el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, que va subratllar que aquesta possibilitat es concretarà mitjançant el Reglament d'Organització i Funcionament (ROF) aprovat recentment per l'administració valenciana. Soler va explicar el funcionament d'aquests paquets horaris.

Els centres podran repartir de la manera que creguen “més oportuna” un total d'hores per als equips directius i per al conjunt de tasques de coordinació (XarxaLlibres, d'Igualtat o d'altres àrees). Així, si un centre desitja llançar o potenciar un projecte educatiu tindrà la capacitat d'assignar al seu coordinador o coordinadora la disponibilitat més adequada.

La nova norma obri també la porta al fet que els centres puguen obtindre ingressos extraordinaris. Per a això, es treballa en la regulació perquè puguen ingressar per conceptes com el lloguer d'instal·lacions.