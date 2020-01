Menys majors en les urgències de La Fe amb atenció residencial

L'Hospital La Fe de València ha reduït un 60% les visites a urgències i un 32% les estades hospitalàries de persones amb malalties cròniques procedents de residències sociosanitàries. Aquest resultat s'ha aconseguit gràcies al projecte especial posat en marxa des de de la Unitat d'Hospitalització Integral a Residències (UDAIR) en el si de l'Àrea d'Atenció Domiciliària i Telemedicina de la Fe, iniciat al febrer de 2018.

La iniciativa, pionera en la Comunitat Valenciana, té com a objectiu principal “intervindre en síndromes geriàtriques, molt prevalents en aquesta població, i millorar el control de símptomes i la qualitat de vida dels i les pacients que viuen en els centres sociosanitaris dependents del Departament de Salut València La Fe”, segons van informar ahir fonts de la Generalitat a través d'un comunicat.

A més, el o la pacient es beneficia d'una assistència precoç i continuada en el cas de patir alguna descompensació de les seues patologies, sense necessitat de desplaçar-se ni canviar el seu entorn de convivència habitual en estar en constant supervisió. Fins hui, la UDAIR ha valorat a més de 800 pacients, dels quals aproximadament 500 han sigut inclosos en el programa de gestió de casos.

Aquesta valoració consisteix a individualitzar les necessitats de cada resident en funció del seu estat de salut. D'aquesta forma, un 24,02% són pacients fràgils, amb bona autonomia però en risc de perdre-la; un 42,8% són pacients crònics complexos i la resta, aproximadament un 32%, són pacients d'alta complexitat que presenten necessitats pal·liatives.

Les patologies més prevalents són insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica, malaltia cerebrovascular, insuficiència renal crònica i diabetis. El procés més freqüent per damunt dels anteriors és la demència, amb una prevalença del 42,8%.

Segons el doctor Juan R. Doménech, geriatre d'aquesta unitat especialitzada de la Fe, “amb el programa s'ha aconseguit atendre aquests pacients de manera individualitzada, amb la intensitat que ells desitgen i en el seu entorn de convivència habitual”.

La UDAIR es va dissenyar per a impulsar la integració amb els centres sociosanitaris dependents del Departament de Salut València La Fe en el context de l'estratègia demillora a l'atenció de pacients crònics d'alta complexitat.

El procés d'atenció que es desenvolupa en la UDAIR s'inicia amb una valoració individual de cada resident i el desenvolupament d'un pla d'atenció individualitzat i consensuat amb pacients, familiars i professionals del centre sociosanitari. Aquest pla individualitzat pretén evitar la descompensació de les seues malalties i, en cas que aparega, “actuar de la forma més precoç possible, ateses les voluntats dels pacients i familiars que prefereixen la residència com a millor lloc terapèutic o d'atenció, on es desplacen els recursos necessaris”, va detallar.

La població beneficiària d'aquest programa ascendeix a 1.450 persones distribuïdes en 14 centres sociosanitaris. En l'actualitat, el nivell de cobertura aconseguit és del 50%. La UDAIR està composta per dos equips, formats cadascun d'ells per un geriatre i una infermera experta.

Per al doctor Bernardo Valdivieso, director de l'àrea de Planificació del Departament i de l'àrea d'Atenció Domiciliària i Telemedicina de la Fe, el projecte posat en marxa “ha suposat l'oportunitat de millorar la integració dels centres sociosanitaris del nostre departament i portar la millora de l'atenció dels pacients crònics a aquests centres, fent partícip al pacient o familiar en la presa de decisions i, per tant, elaborar un pla de cures a mesura per a cada cas”.

Una alternativa a l'hospitalització tradicional

La UDAIR suposa, a més, una alternativa assistencial a l'hospitalització convencional duta a terme en la pròpia residència en cas d'aparéixer una descompensació”, conclou el doctor Valdivieso.