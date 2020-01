Conversions en zona de vianants i la línia 10 del metro, grans projectes de València en 2020

Les reformes urbanes, la mobilitat i els grans projectes seran els protagonistes de l'acabat d'estrenar 2020 a la ciutat de València.

La conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina, que serà remodelada de manera integral, i de la de l'Ajuntament, autèntic emblema del cap i casal, comportaran, a més, una reordenació de les línies de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) al seu pas pel centre, la qual cosa suposarà un canvi radical a l'hora de moure's pel cor de la ciutat, tant en el període transitori d'execució de les obres com una vegada finalitzades.

Però no sols això. València afronta, a més, la recta final de les obres de la línia 10 del metro entre el cèntric carrer Alacant i el barri de Natzaret, que s'inaugurarà en l'estiu de 2021.

També la xarxa ciclista seguirà la seua expansió per tots els districtes, continuaran avançant plans urbanístics nous i uns altres que es van quedar a mitjà acabar, i començarà la construcció del futur pavelló Arena del València Basket, un nou recinte que permetrà albergar competicions d'elit i grans concerts i que suposarà una reordenació urbanística en el districte de Quatre Carerres. Aquests són els principals projectes de la ciutat per a 2020.

Conversions en zona de vianants

Dues fites marcaran enguany la nova configuració del centre de València. En primer lloc, la reforma i conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina, un projecte actualment en fase de licitació i les obres de la qual començaran enguany i duraran 12 mesos. Té un pressupost de 11,7 milions d'euros, dels quals 4,8 milions es destinaran a la remodelació de l'aparcament subterrani. Una vegada executada la reforma, la plaça quedarà convertida en zona de vianants amb arbres, paviment i vegetació, i es garantirà l'accés a l'aparcament i als residents.

Figuración virtual de la plaza de la Reina, con la catedral al fondo, tras su reurbanización. 20MINUTOS.ES

Derivada d'aquesta actuació, també es convertirà en zona de vianants, encara que de moment sense "obra dura", la plaça de l'Ajuntament, que el 20 de març deixarà de rebre trànsit rodat des de la plaça de la Reina i Sant Vicent, encara que quedarà un carril per a bus, taxis , emergències i veïns. Més endavant es durà a terme la seua reforma urbanística, després de l'elaboració del procés participatiu i el concurs d'idees posats en marxa pel Govern municipal.

Figuración virtual del futuro peatonal de la plaza del Ayuntamiento de València. Ayto. València

Segons les dades de l'àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible, actualment s'han reformat ja 10 placesen diferents barris de la ciutat, altres dos projectes estan en fase d'execució i cinc estan a l'espera de ser iniciats, en diferents fases de redacció o aprovació.

Transport públic

La conversió en zona de vianants de les dues places del centre comportarà una important reordenació de les línies de l'EMT, ja que la majoria passen per alguna de les dues places. En general, a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament s'apostarà un esquema amb menys línies però amb més agilitat. L'empresa pública construirà un bescanviador al carrer Xàtiva, que s'unirà al de Tetuan-Porta de la Mar. La línia C1, que serà l'única que entre a la plaça consistorial, unirà totes dues dàrsenes.

Circulación actual de líneas de la EMT por el centro y proyecto de cara a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. 20MINUTOS.ES

D'altra banda, també es posarà en marxa el programa pilot de la Generalitat que activarà busos llançadora cap als polígons industrials de l'àrea de València, una iniciativa que el Consell vol estendre posteriorment a més zones de la Comunitat.

Línia 10 de Metrovalencia

La línia 10 de Metrovalencia unirà el carrer Alacant amb el barri de Natzareten l'estiu de 2021, segons la Generalitat. Una inversió de 50 milions d'euros cofinançada amb fons europeus permetrà posar en marxa enguany totes les fases del projecte. Té una longitud total de 5,32 quilòmetres i compta amb huit estacions subterrànies i parades en superfície. També arribarà a la Ciutat de les Ciències i al Oceanogràfic.

Estado de las obras en superficie en el cruce de las avenidas Amado Granell y Hermanos Maristas. 20MINUTOS.ES

Més carrils bici

València continuarà estenent la seua xarxa ciclista. A la fi de novembre va traure de nou a concurs els carrils bici de la Gran Via Fernando el Catòlic i de l'avinguda Institut Obrer, dues importants artèries de la ciutat, i s'acaba de posar parcialment en servei el de Peset Aleixandre. A més, la Junta de Govern ha demanat finançament europeu a través dels fons Feder per a nous vials ciclistes en Corts Valencianes, General Avilés i l'Albereda.

Carril bici abierto parcialmente en Primado Reig. 20MINUTOS.ES

Pavelló València Arena

La iniciativa privada, en aquest cas de la mà de Juan Roig, també impulsa projectes, com el pavelló Arena, de referència per a la ciutat. L'Ajuntament va traure a licitació a la fi de novembre el projecte i confia que l'única proposta siga la de Roig. Suposarà una inversió de 220 milions d'euros i tindrà una capacitat de fins a 18.600 espectadors. Es preveu que les obres puguen començar a l'estiu per a estar acabades a la fi de 2022. Comportarà, a més, la construcció d'aparcaments i el trasllat del col·legi públic Les Arts a una parcel·la confrontant.

Figuración virtual del exterior del futuro pabellón Valencia Arena. LICAMPA / VALENCIA ARENA

Nous Desenvolupaments Urbanístics

La ciutat està desenvolupant un nou macrobarri amb un miler d'habitatges municipals i protegits a la Font de Sant Lluís, entre l'Hospital La Fe i la V-30. També, després d'anys de paràlisis, s'iniciarà el PAI d'Enginyers i s'estan finalitzant els desenvolupaments de Patraix, Moreres i Quatre Carreres, entre altres.