Consultar el horóscopo de hoy: martes 7 de enero de 2020 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 7 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te sientes con muchas energías y el frío no va a conseguir que renuncies a tus planes así que pasarás un día con muchos asuntos entre manos, pero todo va a salirte muy redondo y a tu gusto. Buenas vibraciones y satisfacciones interiores muy hondas.

Tauro

Un proyecto familiar que esté unido a un negocio va a reclamar toda la atención hoy y es posible que tengas que tomar una decisión de invertir más o de cambiar algo importante como su ubicación. Piénsalo bien todo antes de hacerlo.

Géminis

Después de los días de vacaciones retomas la actividad profesional, lo que te lleva a plantearte de nuevo ciertos cambios en cómo afrontarla. No esperes que eso venga de fuera, es algo que debes hacer tu y solo tu. Hoy verás una señal que te guiará.

Cáncer

Remover una herida del pasado no es lo más inteligente que puedes hacer hoy así que procura pasar por encima de ese recuerdo y si alguien se empeña en sacar la conversación, di que no quieres hablar de ello. Estás en tu derecho y nadie puede obligarte.

Leo

Te darás cuenta de quien te conviene y de quien no entre los compañeros de trabajo, porque hay bastante competitividad a tu alrededor y en eso vas a saber el camino a seguir. Ve a por lo tuyo sin dudarlo, lo que no significa que no tengas compañerismo.

Virgo

Nada es perfecto y eso es algo que debes de tener muy en cuenta hoy si las cosas no se desarrollan tal y como habías previsto, sobre todo si estás fuera de casa o en un viaje. Intenta que los nervios no te desmoronen y tomas las riendas de la situación.

Libra

Si has empezado hace poco una relación, no debes plantearte nada más que dejar fluir todo y ver cómo se va desarrollando. Conocer a la otra persona no es tarea fácil nunca y piensa que sucede lo mismo contigo. Paso a paso puedes llegar muy lejos.

Escorpio

No sabrás, de momento, quién está hablando algo regular de ti, pero hoy te llegarán ciertos comentarios que no te van a hacer mucha gracia. Más adelante te enterarás de porqué está sucediendo esto. De momento, procura guardar tus opiniones bien.

Sagitario

Te apetecerá no dar demasiadas explicaciones hoy si alguien te pregunta por las fiestas pasadas porque no te ha quedado un buen sabor de boca de algunos momentos. No tienes porqué darlas, es tu vida y tienes todo el derecho del mundo a no contar lo que no te apetezca contar.

Capricornio

No te gusta llamar la atención de manera gratuita en ningún sentido y hoy más porque vas a ser muy discreto en todo lo que hagas. Plantéate que algo tiene que empezar a cambiar para mejorar tu imagen porque a partir de este comienzo de año puede ser clave.

Acuario

Si unes tus fuerzas a las de otra persona en un grupo social o incluso en el trabajo, te irá bastante mejor. Tu sentido de la individualidad es fuerte, pero es muy importante que aprendas a trabajar en equipo. Lo verás muy pronto si abres tu mente.

Piscis

A veces eres demasiado ingenuo y te fías de quien no debes. Ser bien pensado es muy positivo y confiar en los demás también, pero no hasta el punto de que se puedan aprovechar de ti. Es hora de protegerse más. Procura hacerlo de inmediato.

