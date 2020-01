Desaparecida una menor durante la Cabalgata de Reyes de Ourense

Una joven de 16 años desapareció la pasada tarde del 5 de enero, víspera de Reyes, en la ciudad de Ourense, durante la cabalgata. Se llama Yaiza Hermida Dacosta, mide 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo ondulado y castaño.

En el momento de la desaparición, Yaiza vestía un jersey a rayas azules, una sudadera azul y un vaquero roto por la rodilla.

La joven se encontraba con sus padres y su hermana en la Cabalgata de Reyes de la ciudad, cuando se marchó con unos amigos, según informa SOS Desaparecidos. La menor, no obstante, tenía la intención de regresar más tarde al lugar donde se encontraba aparcado el coche de su familia para regresar a casa con ellos.

Más tarde, entre las 19.30 y las 20.00 horas, la joven llamó a su madre para decirle que se dirigía al lugar donde habían quedado. Sus padres estuvieron esperándola, pero Yaiza no apareció.

Desde entonces, la familia no ha vuelto a saber nada de ella y su hermana, Jennifer, ha relatado que la joven "no recibe los whatsapps, el móvil está apagado". Además, creen que "no ha desaparecido por voluntad propia", puesto que la menor estaba hablando con su madre para decirle que regresaba al lugar acordado durante la última comunicación que tuvieron.

Operativo de búsqueda en Ourense

Por otra parte, su hermana también ha precisado que, al darse cuenta de que no volvía, la familia acudió a la Policía Local para dar aviso de lo ocurrido. Por este motivo, este lunes los efectivos de este servicio, la Policía Nacional y voluntarios han comenzado un operativo de búsqueda.

Aunque toda la familia vive en O Pereiro de Aguiar, la búsqueda se centra en Ourense, el último punto en el que se vio a Yaiza. Igualmente, han contactado con los amigos con los que pasó la tarde en la cabalgata y han asegurado a la Policía que la joven se despidió porque sus padres la estaban esperando.

Los agentes también han hablado con otro chico con el que Yaiza se había ido hace unos meses durante un día. "Una pequeña rebeldía", ha descrito su hermana. Sin embargo, el joven ha asegurado que no sabe donde puede estar.