La UE denuncia irregularidades en la elección al Parlamento y sigue reconociendo a Guaidó

El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció irregularidades en las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana celebradas el domingo, por lo que los Veintiocho siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la institución.

El país suramericano ha visto abrirse un nuevo cisma institucional después de que fuesen elegidos dos presidentes distintos para su Parlamento: los diputados chavistas votaron a Luis Parra, mientras las fuerzas policiales impedían a golpes acceder al hemiciclo a Guaidó, reelegido horas después como líder de la cámara en la sede del diario El Nacional.

A través de un comunicado de su portavoz, el jefe de la diplomacia europea afirmó que las elecciones "estuvieron marcadas por graves irregularidades y actos contra el funcionamiento democrático y constitucional" de la Asamblea que, como resultado, no puedo llevar a cabo su mandato.

"La UE continúa reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional"

"Estas irregularidades no son compatibles con un proceso legítimo de elección del presidente de la Asamblea Nacional (...) Como consecuencia, la UE continúa reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación adecuada", dice el comunicado.

El bloque comunitario consideró que este es "un paso más en el deterioro de la crisis en Venezuela" y reiteró que está dispuesto a apoyar una "solución pacífica y democrática a la crisis, basada en elecciones transparentes y creíbles".

"La crisis en Venezuela no tiene precedentes, es insostenible. La gente está sufriendo y los líderes del país deberían entender que se necesita una solución urgentemente", añadió este lunes un portavoz de la Comisión Europea, recalcando que la situación tiene un impacto "sin precedentes" y genera "riesgos para la estabilidad" en toda la región.

"La gente está sufriendo y los líderes del país deberían entender que se necesita una solución urgentemente"

Parra se ratifica

Por su parte, el diputado venezolano Luis Parra se ha ratificado este lunes como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y asegurado que la polémica votación cumplió el protocolo marcado por la Constitución.

Parra, considerado un disidente entre las filas de la oposición, ha comparecido ante las cámaras tras los caóticos incidentes del domingo, durante una votación durante la que el líder opositor y "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, fue incapaz de acceder a la cámara tras denunciar intimidación y obstáculos por parte de la Policía.

"La Constitución es muy clara y precisa", ha defendido Parra, "y coloca que la única manera de que se suspendiera la sesión es que no existiera el quórum reglamentario. No había motivo alguno para que no se cumpliera la norma constitucional", en declaraciones recogidas por TeleSur, antes de expresar su voluntad de pasar página lo antes posible.

"Lo que pasó el día de ayer ya es pasado, debe servir como experiencia", ha añadido Parra antes de anunciar para este martes el inicio de una sesion ordinaria.

Al mismo tiempo que Parra comparecía ante las cámaras, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática ha reiterado, a través de su cuenta de Twitter, que a Guaidó y a más de 40 diputados se les vio impedida la entrada a la primera votación.

"Pretendieron transmitir por los medios del Estado una juramentación falsa. Lo que sucedió fue una toma armada del Palacio, no una sesión legal, pues nunca fue instalada como corresponde por ley", manifiesta la coalición.