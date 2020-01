La lotera de Lleida que vende un décimo del 'Gordo' de 'El Niño' se entera paseando por Barcelona

"Estoy muy, muy contenta", ha afirmado Cuesta en declaraciones a Europa Press minutos después de conocer que su establecimiento, en el número 30 de la calle Baró de Maials, en el barrio de Pardinyes, ha sido uno de los que ha vendido el 'Gordo' del sorteo.

"Estoy en Barcelona, paseando, me he puesto zapato llano, para caminar bien, en cada sorteo estoy al tanto y en esta ocasión quería descansar, pero se ve que no puede ser", ha dicho la lotera.

Algunos vecinos de la zona se han acercado al establecimiento en el que un trabajador de la Delegación Comercial de Loterías ha pegado un cartel indicativo de la suerte del local.

Otra administración de Lleida, la número 14, de la calle Pi i Margall ha vendido una serie del segundo premio, el 21.816, con el que ha repartido 750.000 euros.

La lotera del establecimiento, Natacha Colell, ha explicado en declaraciones a Europa Press que ha vendido la serie en décimos sueltos, por lo que este segundo premio, según ha señalado "está muy repartido".