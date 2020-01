Los centros escolares dispondrán de "'packs' horarios" para distribuir las tareas directivas y de coordinación

Así lo ha destacado el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en una entrevista con Europa Press en la que ha subrayado que esta posibilidad será posible mediante el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) aprobado recientemente por la administración valenciana.

Soler ha explicado el funcionamiento de estos paquetes horarios. Los centros podrán repartir de la manera que crean "más oportuna" un total de horas para los equipos directivos y para el conjunto de tareas de coordinación (XarxaLlibres, de Igualdad o de otras áreas). Así, si un centro desea lanzar o potenciar un determinado proyecto educativo tendrá la capacidad de asignar a su coordinador o coordinadora la disponibilidad más adecuada.

"El primer año tal vez cueste ponerse de acuerdo, pero estoy convencido de que en un par de cursos cada centro lo hará. Es un tema muy importante a medio plazo que supone llevar a la práctica y no solo de boquilla la autonomía de los centros educativos", ha defendido.

La nueva normativa abre también la puerta a que los centros puedan obtener ingresos extraordinarios. Para ello, se trabaja en la regulación de la gestión económica para que puedan ingresar por conceptos como el alquiler de instalaciones.

El secretario autonómico ha aludido a las críticas de algunos sindicatos a una parte del ROF que permite, en el marco de los planes de actuación para la mejora (PAM), que los centros propongan requisitos de titulación y capacitación profesional respecto a puestos de trabajo determinados, de acuerdo con las condiciones y los límites que establezca la Conselleria.

"NADA QUE VER CON CATALUÑA"

Soler ha rechazado que como se ha dicho esto suponga que los centros puedan elegir a su personal y ha recalcado que no tiene "nada que ver" con la situación, por ejemplo, de Cataluña, donde es posible reclamar a determinados docentes.

"Lo que dice el ROF no supone un cambio porque eso ya pasa hoy en los actos de adjudicación: todas las plazas de inglés salen con capacitación de inglés, por ejemplo. Cuando hablamos de que no todos los alumnos son iguales tampoco lo son los centros y podemos intentar definir propuestas para mejorar sus proyectos. Algunos han hecho una lectura no adecuada -del ROF- y se han dicho cosas radicalmente falsas", ha concluido.