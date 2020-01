Danna Paola, Lucrecia en 'Élite', responde con dureza a un concursante del concurso musical 'La Academia'

La actriz mexicana Danna Paola, que en la serie española Élite interpreta a Lucrecia, ha sacado la vena hiriente de su personaje de la ficción de Netflix para atacar a uno de los concursantes de La Academia, un talent musical similar a Operación Triunfo en el que ella ejerce de jurado.

El blanco de sus críticas fue Gibrán, un joven que había sido repescado la semana anterior. Sin embargo, las palabras de Paola comenzaron siendo un poco desconcertantes, sobre todo para el público, que no dudó en aplaudir sus primeros comentarios.

"Es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros", comenzaba para añadir inmediatamente después: "¿Así no soy culera contigo? ¿Crees que no escucho lo que han dicho de mi tú y Francely en la academia?".

El hecho de que el chico y Francely, su novia, dijeran que Danna Paola era una "culera" le pareció un acto imperdonable a la miembro del jurado, que fue implacable en su crítica.

"Es una falta de respeto insultar así a una mujer. Si te refieres así a mí porque no te gustan mis crítica, no quiero imaginar cómo te expresas de otra mujer. Yo estoy en esta silla, no para verme bonita, estoy porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", dijo Paola.

"No vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal... realmente no me importa. Si lo que te importa es lo que piensen los fans de ti, entonces no te importa ninguna de nuestras críticas. ¡Qué triste por ti! No has hecho nada desde que volviste, mucha gente con tu talento podría haber ocupado tu sitio", continuó.

"No he venido a decirte lo que quieres escuchar", concluyó Paola antes de animar a los espectadores a que no votasen por él. Un llamamiento que pareció surtir efecto ya que Gibrán volvió a ser eliminado por segunda vez.

Esto, unido a que el presentador y el resto del jurado se pusieron de lado de la actriz, hizo que el joven y su chica pidieran la palabra. Aprovecharon para pedir perdón, explicar que no les parecía para tanto y que Danna Paola quizás había sido demasiado "ruda" con sus palabras.