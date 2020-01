'Regifting', donar...¿Qué hacer cuando no te gusta un regalo?

La festividad de los Reyes Magos se caracteriza por dar y recibir regalos. Son millones de españoles que buscan su regalo perfecto con el que acertar, pero por mucho que uno se esfuerzo, el otro no tiene por qué gustarle el obsequio.

Y eso que los españoles no les sale barato regalar. En España se gastará una media de 238 euros en regalos, según el estudio sobre el consumo navideño realizado por Deloitte. Se trata de la cifra más alta de los países analizados después del Reino Unido, donde el gasto estimado es de 338 euros por persona.

A pesar de esto, tras la llegada de los regalos son muchos los que no han quedado satisfechos con lo que han recibido. ¿Qué hacer con un presente que no era lo que se esperaba o que está repetido?

Cambiar o devolver el regalo

La opción por la que se decanta la mayoría de las personas es devolver o cambiar el regalo. Algo que no es fácil, porque depende de si la persona que te haya hecho el regalo tiene el ticket.

A la hora de hacer un reembolso o cambiarlo, hay que tener en cuenta los plazos y las políticas de devoluciones.

'Regifting'

Cada vez hay más españoles que practican regifting es decir, que venden aquellos regalos repetidos o que no son perfectos para ellos para después comprarse algo que guste más. Plataformas como eBay facilitan a los usuarios obtener un dinero extra para invertirlo en un artículo que realmente les guste, y a la vez poner estos regalos a disposición de otros para quienes puedan ser el objeto perfecto.

Las plataformas que se dedican al regifting recomiendan además no "re-regalar" artículos hechos a mano o que lleven el nombre o iniciales. Tampoco son válidos los que están abiertos. Por último, no está permitido contarle alguien que es un regalo que te hicieron, y que a ti no te gusta.

Al menos el 25% de los usuarios de Wallapop ha caído en el fenómeno del regifting, que es como se conoce a esta moda nacida en Estados Unidos y que cada vez tiene más presencia en España. La mayoría de estos productos se ofrecen con ticket de garantía o sello de autenticidad. Los españoles ganan una media de 118 euros al vender regalos por Internet en Navidad

Además, los españoles ingresaron con esta práctica en 2018 una media de 118 euros, según los datos del informe 'Especial Regifting' de Milanuncios.

Revender el regalo

La otra opción que no tiene las concisiones del 'regifting' es directamente hacerle fotos al regalo y revenderlo como cualquier otro objeto. Así que, cuando no existe la opción de devolver el regalo o se quiere sacar beneficio económico del mismo, la solución es intentar revender ese producto. Gracias a la red, esta práctica se ha vuelto muy habitual. Además, con herramientas como Wallapop, plataformas dedicadas a la compra venta de productos de segunda mano entre usuarios a través de Internet, simplifica aún más este tipo de acciones.

¿Donar el regalo? ¿Cómo?

En las fiestas navideñas, es habitual que existan campañas de recogida de comida, ropa o juguetes. Lo que hay que hacer es aprovechar esta situación dar salida a ese regalo que no te gusta y que nunca has utilizado ni vas a utilizar.

Para ello, existen aplicaciones como es el caso de Benebene, en la que se pueden donar de todo: comida, ropa, juguetes, muebles, electrónica, libros o cualquier artículo que alguien lo puede necesitar.