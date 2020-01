Según ha expresado Prohens este domingo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter recogido por Europa Press, "de instrumentalizar el feminismo a instrumentalizar a la mujeres... Pues, no bonita, no, las mujeres no son sólo de izquierdas ni sólo las representa la izquierda".

En este sentido, ha señalado que "aquí el peligro es querer que todas seamos iguales: del paternalismo machista al lastrismo..."