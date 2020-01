Sánchez cierra el debate apelando a la "esperanza" y atacando al PP: "Dejémoslos con la coalición del Apocalipsis"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado este domingo el debate de investidura con llamamientos a la “esperanza” en la coalición “progresista” que formará junto con Unidas Podemos y, sobre todo, con ataques a la derecha, que el PSOE ha concentrado particularmente en el PP al final de jornada y media de intervenciones en el Congreso. “Hagamos de esta legislatura la legislatura de la reivindicación de las mejores políticas, de la esperanza, dejemos a la coalición del Apocalipsis con su rencor, con su España en blanco y negro”, ha dicho.

“Dejemos el rencor de aquellos que han perdido las elecciones, que no asumen el resultado electoral, que les ha dicho que no a ellos y sí a una coalición progresista durante los próximos cuatro años”, ha dicho Sánchez, que ha pedido “humildad frente al acoso”, primero a los diputados socialistas y luego también a Unidas Podemos. “Templanza, respeto, voluntad de diálogo y tender puentes”. “Ójala no existiera la intolerancia pero existe y nuestra democracia es tan grande que incluso la intolerancia que hemos escuchado está reconocida”

Sánchez ha reiterado que “hay esperanza” en la coalición de izquierdas que a partir del 7 de enero gobernará España justo antes de la primera votación de la sesión de investidura este domingo y en la que Sánchez, como se esperaba, no tendrá una mayoría absoluta. Sí se espera que tenga más síes que noes, lo necesario, en la segunda votación del martes que viene.

"Claro que hay esperanza. Vamos a abrir esta nueva etapa, con toda la responsabilidad", ha dicho el todavía presidente en funciones, que ha pedido a PSOE y Unidas Podemos "lealtad, altura de miras y responsabilidad", así como "dialogar hasta con quienes nos insulta, señor Casado".

Lastra advierte a Casado

Antes que él, ha subido a la tribuna la portavoz socialista del Congreso, Adriana Lastra, que, como Sánchez, también se ha centrado en reprochar a la derecha su actitud, especialmente al presidente del PP, Pablo Casado, ante quien ha acusado de ser una “máquina de hacer independentistas”, de fomentar la “hipocresía” porque ellos también votaron con los independentistas en el Congreso o por bailarle el agua a Vox, sobre todo por lo que respecta a la violencia contra las mujeres. “Ustedes y sus socios son un peligro y una amenaza para seguridad de las mujeres”, le ha acusado Lastra.

“Dice lo mismo que Vox, se comporta como Vox, hace política como Vox… no es que usted se convierta en Vox, es que sus votantes terminarán votando a Vox”, ha recriminado Lastra a Casado.

La portavoz socialista se ha detenido especialmente en Casado, aunque en su discurso ha sido muy dura también con Vox y Ciudadanos. A ellos tres se ha referido como las "derechas radicalizadas a la que solo les vale la democracia cuando ganan y están dispuestas a todo cuando pierden", ha dicho en alusión a las "presiones" a los diputados socialistas, que desde hace días reciben correos electrónicos y mensajes en sus móviles para que voten en contra de la investidura.

En concreto, Lastra se ha referido a los intentos de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que este sábado llegó a reclamar desde la tribuna de oradores que los diputados socialistas votaran contra Sánchez.

"Hemos visto a la derecha hacer muchas cosas desesperadas, pero nada como el ridículo que ha hecho usted fomentando tamayazos", ha espetado a la dirigente naranja, "Yo no sé con qué tipo de diputados está acostumbrada a trabajar usted, pero los diputados de esta Cámara ni son arribistas ni tránsfugas. Si lo siguiente que tenía pesado era traer una bolsa con dinero, se lo vamos a ahorrar", ha dicho.

"En política hay algo peor que estar en la oposición, que es estar en la irrelavancia", ha remachado Lastra, a quien Arrimadas ha respondido enseñando una hoja de papel con la que quería indicar que su único curriculum es el PSOE.

Tras sus críticas a Ciudadanos y al PP porque "gracias" a los populares Vox tiene peso institucional en comunidades y ayuntamientos, Lastra también se ha dirigido a la formación de Santiago Abascal, para rebatir con datos sus "mentiras" sobre violencia contra las mujeres, sobre las agresiones sexuales contra ellas o sobre los menores extranjeros.

Destruir lo que nos hace grandes

"No quieren construir una España mejor ni devolver España a su grandeza, quieren destruir todo lo que nos hace grandes, la libertad, la igualdad y la justicia social", ha dicho Lastra al grupo parlamentario de Vox, del que estaba ausente Abascal.