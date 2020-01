Tudanca cree que el Gobierno de PP y Cs acabará la legislatura porque les une tener "poder" por "mucho daño que hagan"

"Lamentablemente sí veo a Castilla y León con este gobierno cuatro años", ha señalado el líder socialista en una entrevista a Europa Press, en la que ha señalado que ve al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a al vicepresidente, Francisco Igea, "más ocupados en repartirse puestos y sillones que en gobernar".

Así, Tudanca ha insistido en que "les da todo igual" excepto el "poder". "Les une mantener el poder y le mantendrán por mucho daño que le haga a Castilla y León", ha aseverado.

En este sentido ha considerado que el PP echa de menos al expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera porque "aquel PP tenía sentido de Comunidad y palabra". "El drama ahora es que es imposible llegar a un acuerdo con quien no tiene palabra, no sólo con el PSOE, sino que menosprecia a plataformas de sanidad pública, sindicatos, al diálogo social, a los empleados públicos, no cumplen ni lo que ellos mismos firman", ha aseverado.

Tras insistir en que el PP de Fernández Mañueco es "muy diferente", Tudanca ha recordado sus "duras" críticas al proyecto que defendió Herrera y que situó a Castilla y León en un "paréntesis", pese a lo que ha reconocido que se lograron importantes acuerdos de Comunidad en distintas materias como el de financiación autonómica o la reforma de la PAC.

En este sentido, ha recordado que el que ha cambiado es el PP. "Yo era capaz de firmar acuerdos como Herrera hace meses, la parte que ha cambiado es la de Mañueco, no yo. Él no firma acuerdos porque no tiene palabra, no tiene credibilidad, esto es lo peor que le puede pasar a un político", ha lamentado.

Tudanca ha tildado de "hipócrita" que Fernández Mañueco no se sentara ni una sola vez con el "ganador de las elecciones", al tiempo que ha recordado que en la conformación del Gobierno regional las decisiones se tomaron en Madrid. "Vamos a seguir con las mismas políticas y el mismo gobierno, y eso es malo", ha aseverado el líder socialista, quien ha insistido en que desde el PSOE "no se van a rendir".

De este modo ha defendido las propuestas realizadas desde el PSOE en su ejercicio de oposición y sobre las que el PP "vota que no permanentemente" a iniciativas para "mejorar la vida" de los ciudadanos de Castilla y León.

SANIDAD Y DESPOBLACIÓN

En cuanto al pacto de sanidad Tudanca ha defendido que el PSOE ha hablado "donde se debe" que, como ha destacado, es en el Parlamento, y ha destacado que se trata de un "pacto de la derecha para cargarse la sanidad", un punto en el que ha destacado que los partidos que sustentan el gobierno han rechazado todas las iniciativa socialistas en esta materia. "Tenemos modelos diferentes, siguen empecinados en el error, la mejor médica del mundo va camino de convertirse en la peor consejera Sanidad de Castilla y León y mira que era difícil porque el listón estaba muy alto", ha destacado.

"Existía la necesidad real de reformar y la están tirando por la borda porque se están dejando arrastrar por una deriva privatizadora y recortadora que le va a hacer más daño a la Comunidad", ha insistido el secretario autonómico de PSOE.

A esto, el líder socialista ha sumado que el Gobierno regional "no vincule" la prestación del servicios al medio rural. "No quieren servicios en el medio rural porque consideran que es un gasto, que muy caro, que no es rentable, defender los pueblos es una cuestión de necesidad", ha defendido, tras lo que ha insistido en que el medio rural tiene "mucho potencial" en materia de crecimiento y empleo y se debe "aprovechar".

"Decir que no tiene trascendencia la falta de servicios públicos en el medio rural es de una ignornacia supina", ha afeado el líder socialista, quien ha defendido contra la despoblación una solución "global". "No se puede ser simplista, negar que los servicios públicos afectan a la despoblación es ir en contra de todo", ha concluido.