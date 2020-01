UPN y Foro denuncian los pactos de Sánchez con los independentistas: "Hace falta tener tragaderas"

No habrá sorpresa de última hora: UPN y Foro Asturias votarán que no a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo confirmaron sus portavoces parlamentarios, Sergio Sayas e Isidro Martínez Oblanca, que criticaron duramente la alianza del PSOE con partidos como ERC y la "respuesta acomplejada, sumisa y arrodillada", en palabras de Sayas, al polémico discurso de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

La intervención de Sayas giró en torno a la abstención de los abertzale para que Sánchez sea presidente, que a su juicio supone "blanquear", por parte del PSOE, a EH Bildu. "Yo me haría una pregunta: por qué Otegi me prefiere a mí para ser presidente", espetó el portavoz de UPN a Sánchez, que denunció que al PSOE "le han puesto dianas como a nosotros" y ETA les ha hecho "mirar debajo del coche".

"Ustedes han decidido blanquear a Bildu para asegurarse eternamente los gobiernos, porque a usted lo único que le importa es gobernar a cualquier precio", denunció Sayas, que aseguró que "a Bildu no se le puede blanquear porque no hay nada más negro en la historia democrática de nuestro país". Y se dirigió directamente a Aizpurua para denunciar que "Bildu aún no ha tenido las agallas de condenar tantos años de sufrimiento y terrorismo etarra".

Oblanca, por su parte, aseguró que todos los acuerdos de Sánchez para su investidura -incluido el cerrado con Unidas Podemos- "incumplen el artículo 1 de la Constitución, que afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español". "No todo vale para la presidencia, y mucho menos al precio que usted acepta pagar", que "se llama España", denunció el portavoz, que cerró su intervención con un "viva la Constitución, viva el rey, viva España".