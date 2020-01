Registrada una temperatura mínima en Salvatierra (Álava) de -3,3º C

20M EP

La localidad alavesa de Salvatierra ha registrado durante la madrugada de este domingo la temperatura más baja de Euskadi con 3,3 grados centígrados bajo cero, mientras en Barrundia se han alcanzado -2,7º C, en Asparrena -2,2º C y en Alergía -1,6º C.