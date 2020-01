Polémica actuación de Batet al permitir insultos al rey y amparar a la diputada de Bildu

La intervención de la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua ha sido uno de los momentos más broncos del debate de investidura. Su discurso, en el que ha calificado al rey de "autoritario" y ha hablado de España como "un Estado que tiene una cultura muy arraigada de aplicar soluciones autoritarias", no ha sentado nada bien a las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos.

"Aquella modélica transición convirtió de la noche a la mañana a los fascistas en demócratas. Esa transición no instauró un régimen auténticamente democrático", ha sostenido desde la tribuna Aizpurua.

Las palabras de la diputada de Bildu han soliviantado a las bancadas de PP, Vox y Cs, que han protestado airadamente interrumpiendo a Aizpurua, situación ante la que Meritxell Batet ha pedido "respeto para el orador" y "preservar la libertad de expresión". Desde el PP han calificado la situación de vergonzosa y han pedido "respeto al jefe del Estado". Acto seguido, la bancada de Vox ha proclamado vivas a España y al rey.

Cuando Pablo Casado ha podido intervenir desde su escaño le ha reprochado a Batet con duras palabras que no haya llamado al orden a la portavoz de Bildu "cuando ha vertido descalificaciones y conceptos injuriosos a las instituciones del Estado". "Acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo", ha dicho Casado sobre la intervención de Aizpurua, mientras Batet le advertía en reiteradas ocasiones de que no tenía el turno de palabra.

Algunos de los gritos que se han escuchado durante la intervención de la diputada de la formación independentista no han gustado al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Iglesias ha tuiteado que "todos los diputados del Congreso tienen derecho a tomar la palabra sin que les llamen asesinos o terroristas" y ha añadido que "nosotros nos llamamos fascistas, ladrones o criminales a los diputados de la derecha cuando toman la palabra".