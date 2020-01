Revilla a Sánchez: El PRC no le va a votar porque la película solo conserva el director, pero no el guión ni los actores

Así lo advirtió a última hora de la tarde del sábado, concretamente a las 20.24 horas, en un 'tweet' publicado en su cuenta oficial @RevillaMiguelA y dirigido "a Pedro Sánchez", tal y como precisa.

En la misma publicación, dirigida "a Pedro Sánchez", tal y como precisa, Revilla aseguró que "le duele" la "agresividad" empleada contra el diputado nacional del PRC, José María Mazón, "un señor" que, según recuerda al líder socialista, "le votó dos veces en junio solo ante el peligro".

Tras este tweet de Revilla, fue el propio Mazón quien confirmó anoche su voto en contra de la investidura de Pedro Sánchez una vez concluida la primera jornada del debate de investidura y afirmó que esperaba que esa decisión no tuviera efectos en el Gobierno cántabro, del que "de momento" no piensan "echar" a los consejeros socialistas

Así contestó al ser preguntado en los pasillos del Congreso si mantenía el voto en contra de la investidura, a lo que contestó que no había cambios en su posición ya que no ve garantías de que el pacto del PSOE y ERC no vaya a trascender del marco constitucional.

Según explicó, el líder del PSOE no ha obligado a ERC a atenerse a la Constitución, pero es que, además, el portavoz de los independentistas, Gabriel Rufián, ha añadido más cuestiones al margen del marco legal como la amnistía de los presos del proceso independentista de 2017.

OTRA COSA ES QUE LOS SOCIALISTAS SE VAYAN

Ante la posibilidad de que el 'no' a Sánchez afecte al Gobierno cántabro que presidente Miguel Ángel Revilla, el diputado del PRC ha reafirmó que ellos mantiene su pacto autonómico. Según dijo, otra cosa es que los consejeros socialistas quieran abandonar el Ejecutivo.

"Nosotros no les vamos a echar de momento", ha comentado, subrayando que a lo largo de los próximos meses se verá si se siguen cumpliendo los compromisos alcanzados en su día en el pacto autonómico de PSOE y PRC.