Casares (PSOE) cree que "el PRC debe rectificar" y cambiar su 'no' a Sánchez "si quiere mejorar la vida de los cántabros

En un comunicado, ha opinado que el diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, en su intervención este sábado en la primera sesión del debate de investidura, se ha "sumado al mensaje de las derechas" y "ha perdido" una "oportunidad de hablar de los grandes proyectos y las necesidades sociales" de los cántabros".

A juicio de Casares, los regionalistas "han defraudado a los miles de cántabros que votaron al PRC para que apoyaran un Gobierno progresista y estable en España, tal y como Revilla llevaba meses diciendo, y de los que el PRC se ha olvidado en su intervención".

Para el diputado nacional de los socialistas cántabros, el PRC no tiene argumentos para votar en contra de Pedro Sánchez "y está buscando excusas".

Casares cree que el PSOE "ha dejado claro" su compromiso con España, con la unidad del país, con la Constitución y la legalidad, que, según ha dicho, "no es otra cosa que el ordenamiento jurídico que nos hemos dado como país, del que también forman parte los estatutos de autonomía".

"Nadie va a rebasar la Constitución Española, de la que el PSOE es su máximo garante , no se pueden buscar excusas que no existen", ha aseverado Casares.

Ello, a juicio del socialista cántabro también es hablar del diálogo y la España de las autonomías "como hasta hace poco también defendía el PRC".

"No valen excusas, no vale poner a Cantabria o a España como banderas porque no tienen argumentos que sostengan el no a un Gobierno de progreso que mira, piensa y quiere gobernar con Cantabria y los objetivos de nuestra región entre sus prioridades" asegura.

Para el responsable de Infraestructuras y Transportes del PSOE federal, el PRC "tiene una oportunidad de cambiar su voto". "Háganlo por la mejora de vida de los cántabros y los españoles", ha pedido.

El dirigente socialista ha instado así al PRC a cambiar la negativa a la investidura "por la estabilidad y la gobernabilidad del país", algo que, según ha dicho, "es bueno y necesario también para la estabilidad, el avance y progreso de Cantabria como región y de los cántabros como ciudadanos".

Para Casares, los cántabros "necesitan más derechos y oportunidades", que, a su juicio, se recogen en la agenda social y la recuperación de derechos y servicios públicos que ha presentado el candidato Sánchez en su intervención.

Casares también cree que el PRC debe también cambiar su voto para que pueda haber un Gobierno que deje de estar en funciones "y para evitar que siga avanzando la extrema derecha".