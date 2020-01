Torra "desobedecerá" su inhabilitación con el aval del Parlament y reprocha a ERC: "Ha llegado la hora de plantarnos"

Con el aval otorgado por la propuesta pactada entre los grupos de JxCat, ERC y la CUP donde el independentismo reivindica la autodeterminación, ratifica a Quim Torra como diputado y president y califica de "golpe de Estado" la reciente decisión de la Junta Electoral Central, el president Torra ha anunciado en el Parlament que “desobecerá” a la JEC y que “ha llegado la hora de plantarnos”.

Cuenta además Torra, con el apoyo de los grupos del PSC y los ‘comuns’ que se han alineado en defender al president asegurando que “la JEC no puede inhabilitar al president de la Generalitat”.

Durante el pleno extraordinario que se ha celebrado este sábado a la partir de las 17.00 en el Parlament de Catalunya, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que “la desobediencia ante los ataques a la democracia" es, ha dicho, una "obligación": "Ha llegado la hora de plantarnos", ha añadido Torra en una alusión velada a sus socios de ERC que este sábado confirmaban que, con su abstención, permitirán la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En su intervención tras la resolución de la JEC que ordena retirarle el acta de diputado en el Parlament y ejecutar su inhabilitación, Torra ha denunciado: "Una Junta Electoral escogida por partidos y por un sorteo pretende inhabilitarme. No lo permitiré si así lo decide este Parlament".

Según Torra, "la desobediencia ante los ataques a la democracia, ante las injusticias y los abusos, no es solo un derecho, sino una obligación para cualquier gobernante y ciudadano", y debe ser "un deber para cualquier presidente de un país", por lo que piensa "continuar siendo presidente de Cataluña y diputado" si así lo ratifica el Parlament.

De hecho, JxCat, ERC y la CUP han presentado una propuesta de resolución, para que se vote en este pleno, en la que ratifican a Torra como diputado y president y califican de "golpe de Estado" la reciente decisión de la Junta Electoral Central.

"Hemos de decir basta, hemos de impedir este proceso de degradación acelerada de la democracia y de las instituciones", ha proclamado Torra.

Reproches a ERC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cuestionado este sábado el acuerdo de gobernabilidad con el PSOE para investir a Pedro Sánchez tras la decisión de la Junta Electoral Central que pide sustanciar su inhabilitación: "¿Se puede hacer diálogo y a la vez inhabilitar al interlocutor?".

Ha afirmado Torra que "ahora que se quiere configurar un gobierno en Madrid estableciendo un diálogo, es hora de saber si la represión se ha acabado y si es rechazada y condenada. Si los partidos que quieren formar gobierno en Madrid continúan tolerando la represión, ¿cómo podremos confiar en ellos?".

"¿Se puede hacer diálogo y a la vez inhabilitar al interlocutor? ¿Cómo podría dialogar el Govern entonces?", se ha preguntado Torra.

ERC niega "fisuras" con Torra

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha cerrado filas con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha advertido de que "no existen fisuras" entre los socios de Govern ante la "represión" que suponen decisiones como la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para inhabilitar al president.

"Presidente Torra, somos el mismo equipo", ha dicho durante su intervención en el pleno extraordinario que celebra la cámara este sábado.

Para Vilalta, la decisión de la JEC es "un hecho antidemocrático" que constituye un capítulo más en la "causa general" del Estado contra el independentismo.

"Es una operación de Estado liderada por la derecha y los poderes fácticos", ha agregado la portavoz republicana.

En este sentido, ha alertado de que estos sectores pretenden, además de dañar el independentismo, "dinamitar" la apertura de una vía de diálogo para resolver el conflicto catalán que han acordado recientemente ERC y PSOE en el marco de las negociaciones para investir al socialista Pedro Sánchez.

"Desde ERC, no seremos el brazo ejecutor de la derecha y de estos poderes fácticos. Hemos defendido y defenderemos siempre el diálogo, y hoy no avalaremos ningún golpe de Estado de la derecha. No claudicaremos ante quienes quieren descabezar y eliminar la presidencia de la Generalitat. No seremos la cuña de PP, Cs y Vox en el Congreso para que crezcan", ha subrayado.

Para Vilalta, la mejor manera de hacer compatible la defensa de la presidencia de la Generalitat con la apertura de una vía de negociación con el Estado es que sea Torra quien encabece la delegación catalana en la mesa de negociación entre gobiernos acordada por ERC, a la que el presidente catalán dijo que no se sentía vinculado.

PSC y ‘comuns’ contra la decisión de la JEC

En su turno, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para "defender" el autogobierno y las instituciones catalanas, después de que la Junta Electoral Central (JEC) ordenara que se le retire la credencial de diputado al president, lo que le inhabilita.

"Para defender el Estatut, para defender el autogobierno y para defender nuestras instituciones, vayamos juntos", ha dicho durante su intervención en el Parlament, que celebra una sesión extraordinaria convocada a instancias de Torra para que los grupos se posicionen en relación con la decisión de la JEC.

Iceta ha precisado que el respeto que el grupo de PSC-Units profesa hacia la presidencia de la Generalitat no implica un aval a su gestión o a su orientación política, de las que discrepa.

"Nosotros querríamos, seguramente con un esfuerzo difícil y que algunos es imposible que entiendan, separar la presidencia del president. Nosotros queremos venir hoy aquí en defensa de las instituciones, no de la gestión concreta, que no compartimos", ha recalcado.

El primer secretario del PSC ha recomendado a Torra que recurra la orden de la JEC ante el Tribunal Supremo y que pida medidas cautelares para evitar una vulneración de derechos que no se podría restaurar a posteriori.

Iceta se ha dirigido a Torra como "muy honorable presidente" y ha aprovechado su intervención para reivindicar la apertura de una nueva etapa de diálogo en la que los problemas políticos "se resuelvan políticamente".

También en contra de la resolución de la JEC de inhabilitar al president Torra, a líder de CatalunyaEnComúPodem, Jéssica Albiach, ha afirmado que detrás de este golpe están "los tres partidos de derechas" que son, ha dicho, "los enemigos del autogobierno" y los que han "judicializado el procés".

Igual que Iceta, Jéssica Albiach, ha hecho una defensa de las instituciones catalanas y de la figura del president de la Generalitat y en este sentido ha afirmado que "el gobierno progresista que se formará en España será el más beneficioso para Cataluña".

Así, la líder de los 'comuns' ha afirmado que "las demócratas no podemos equivocarnos. Tenemos que defender los derechos políticos sociales y económicos. Hay que poner de manifiesto el valor revolucionario de la empatía, cada vez más escasa", ha dicho Albiach.

Cs llama "expresident" a Torra y le pide que convoque elecciones

Cs y el PPC han sido los únicos grupos en el Parlament que han avalado la decisión de la JEC. Así la portavoz en el Parlament de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha llamado "expresident" a Quim Torra y le ha reclamado que convoque elecciones para que "los catalanes puedan pasar la página negra del procés y mirar al futuro".

En su intervención de respuesta a Torra en el pleno extraordinario del Parlament tras la decisión de la Junta Electoral Central, Roldán ha dicho que "no hay duda" sobre que Torra ya no es ni diputado ni president de la Generalitat.

"Venía con la esperanza de que convocara elecciones y se dejara de este circo que lleva representando tanto tiempo", ha señalado la diputada de Ciudadanos, quien ha acusado a Torra de haber gobernado "ignorando a la mitad de los catalanes".

Para Roldán, la intervención de Torra ante el Parlament este sábado reclamando su ratificación en la cámara catalana frente a la decisión de la JEC ha sido un "mitin político" que debería haber hecho "en la sede de su partido, y no en la casa de todos los catalanes".

Más allá, ha dicho que los independentistas "han vuelto a las andadas" y que se está "haciendo lo mismo" que el 6 y el 7 de septiembre de 2017 "saltándose" el reglamento del Parlament del mismo al convocar plenos y votar resoluciones en periodo inhábil.

Por otro lado, Roldán ha acusado a Torra de haber convocado las concentraciones de los partidos independentistas de las últimas horas y haber sido cómplice de que se arriase momentáneamente este viernes noche la bandera de España del Palau de la Generalitat.

En su turno, el líder del PPC Alejandro Fernández se ha preguntado: "¿Qué pasa con los presidentes de la Generalitat?" argumentando que "desde Tarradellas no hay manera". Pero además de criticar la actuación del president Torra, Fernández se ha dirigido al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y ha afirmado que "el daño que están haciendo a la democracia estos días por la investidura es inaceptable y vamos a oponernos a ello".