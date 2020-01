Baile de votos en el Congreso: CC cambia al ‘no’, el PRC se abre al ‘sí’ y Errejón, ausente por enfermedad

El número de apoyos y de votos en contra a la investidura de Pedro Sánchez se ha modificado este sábado frente a los cálculos iniciales en la primera de las cuatro jornadas de la sesión de investidura. Más allá del temor, ya superado, a que ERC, volviera de la abstención al "no" tras la decisión de la Junta Electoral Central sobre Oriol Junqueras, los vaivenes han llegado por la tarde de la mano de algunos de los grupos minoritarios que, de forma voluntaria o involuntaria, podrían hacer cambiar los equilibrios e incluso poner en peligro la investidura.

Sánchez ha llegado este sábado al Congreso contando con tener 166 votos afirmativos, 164 negativos y 21 abstenciones, sumando las 13 de ERC, las 5 de Bildu y una más de Coalición Canarias. Con estos números, el martes que viene saldría elegido, en una votación donde le bastará tener más votos a favor que en contra.

Sin embargo, movimientos de este sábado, voluntarios e involuntarios, han estrechado aún más esta mayoría y podrían incluso frustrar la investidura en el caso más extremo. Esto es así porque Coalición Canaria ha anunciado un “no”, que elevaría los votos negativos a 165, que podrían empatar con 165 síes en el caso extremo de que el líder de Más País, Íñigo Errejón, siquiera sin poder asistir al Pleno, tal y como le ha ocurrido este sábado, debido a una indisposición. En caso de empate, la investidura decae. Sánchez ha deseado todo lo contrario a su compañera de grupo, Inés Sabanés, que le ha sustituido este sábado. “Deseo que el señor Errejón se reponga pronto del contratiempo que ha ocurrido”, ha dicho el presidente en funciones.

Si nada cambia y, como se espera, Errejón participa en las votaciones, particularmente el 7 de enero, la investidura de Sánchez saldrá adelante con 166 votos a favor, 165 en contra y 20 abstenciones.

Revilla y ERC

En ese caso extremo y tan contrario a los intereses del PSOE, el empate podría deshacerse con otro improbable movimiento, que el Partido Regionalista de Cantabria cambiara su “no” por el “sí”, una posibilidad que este sábado ha abierto su único diputado, José María Mazón, pero siempre que Sánchez deje claro ante ERC que cualquier acuerdo sobre Cataluña estará siempre dentro de la Constitución. Revilla y ERC.

De momento, Mazón no ha quedado satisfecho con una respuesta de Sánchez, que este sábado en el Congreso ha reiterado que “no entiende” las “excusas” del partido del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ni que se ponga en duda el compromiso del PSOE “con la Constitución” y con “la unidad de España”.

Así pues, no parece que el PRC vaya a salir del “no”, al que este sábado se ha apuntado por sorpresa la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, que desde la tribuna de oradores ha anunciado que la abstención que decidió su partido será finalmente un voto negativo.

Sorpresa en Canarias

Por este motivo, Coalición Canarias ha anunciado que la expedientará y Oramas se juega ahora la expulsión de su partido, a pesar de lo cual se ha mantenido en su “no”. “Esta diputada, esté o no en partido, apoyará lo que sea bueno para este país” ha dicho Oramas en alusión sobre lo que podría pasarle tras anunciar un voto en contra que Sánchez ha dicho “no entender”.

“Quiero que me respete, tengo un servicio a este país, en estos años he apoyado más al PSOE que al PP”, ha dicho la diputada al presidente, a quien ha subrayado que votar “no” “no es estar con Vox o la derecha”. Según ha dicho, su problema no es con Sánchez, sino con “sus compañeros de viaje” y ha afirmado que un voto en contra de la investidura no cierra la puerta a apoyar los Presupuestos o iniciativas parlamentarias.

En sus respectivas réplicas a Oramas y Mazón Sánchez ha pedido a ambos que “reflexionen” sobre el sentido de su voto, ya que hasta el martes 7, día de la segunda y definitiva votación, todavía “hay tiempo” para que apoyen su investidura.

Grupo Plural

Este baile de votos se ha producido entre partidos que forman parte del Grupo Plural, una de las dos formaciones en las que esta legislatura se ha dividido el Grupo Mixto, que de otra forma habría sido demasiado numeroso.

También lo integran Más País, Compromís, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias, que este sábado han confirmado a Sánchez que votarán que sí a su investidura.

También forma parte de él JxCAT, que también se ha mantenido en su voto anunciado, en este caso, negativo.