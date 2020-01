Casado recupera su tono más duro contra Sánchez y lo acusa de "sumirnos en un tiempo de pesadilla"

Si el tono utilizado en la investidura debe servir de guía para saber cómo ejercerá el PP la oposición, la legislatura se presenta tensa. El líder de los conservadores, Pablo Casado, protagonizó este sábado un durísimo intercambio de reproches e insultos con el candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, en el que le acusó de "guerracivilista", "fatuo", "arrogante" y "mentira andante" y denunció que ha acabado con el "socialismo constitucional" en España. "Usted lleva al abismo a todos y a todo", le espetó.

Casado, como líder de la eventual oposición, fue el primero de los dirigentes en intervenir en respuesta al discurso de Sánchez. Y, tras una campaña electoral en la que había adoptado una actitud más moderada, recuperó su tono más duro contra un Sánchez al que intentó retratar como un antiespañol y a quien también acusó de haber llevado al Congreso "un Gobierno de pesadilla que será su epitafio político". Un futuro Ejecutivo, señaló Casado, "contra el Estado, con comunistas, asesores de dictadores bananeros" y "blanqueadores" de los "terroristas" y los "separatistas".

En su intervención, constantemente acompañada de aplausos, gritos e interrupciones de las bancadas socialista y popular, el líder del PP trató de descalificar los pactos alcanzados por Sánchez para garantizarse su investidura. Unos acuerdos, dijo Casado, basados en las cesiones a "populistas", "batasunos" y "separatistas" que llevan "de nuevo al país al conflicto interno y a la irrelevancia externa". Y unos pactos, señaló, con los que Sánchez "pretende perpetuarse en el Gobierno con una moción de censura al Estado" y poniendo en marcha "un programa fracasado y radical" que "quiere acabar con la España constitucional como la conocemos".

De entre todos esos socios en los que Sánchez ha apoyado su investidura, y aun contando con las repetidas menciones a ETA, a quien más tiempo dedicó Casado fue a los independentistas, de quienes dijo que servirán de sostén al candidato pese a que quieren "destruir" España. El dirigente hilvanó su discurso en base a las supuestas cesiones que, dijo, el PSOE lleva años haciendo al separatismo. "De aquellos polvos vienen estos lodos", criticó, y aseguró que la actual crisis es "culpa" del PSOE. "De nadie más", zanjó.

Casado compara a Junqueras con el golpista Tejero

En ese sentido, el líder del PP reivindicó la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar al president de la Generalitat, Quim Torra, y acusó a éste de estar en "flagrante desobeciencia" contra esa resolución para, acto seguido, exigir a Sánchez que aplique el 155 en Cataluña. "Si no lo hace, podría estar cayendo en prevaricación, y le aseguro que actuaremos contra usted con la misma firmeza que contra Torra", amenazó Casado a Sánchez.

Al líder del otro gran partido independentista, ERC, el presidente del PP lo acusó en varias ocasiones de haber dado un "golpe de Estado", y afeó a Sánchez que haya sido su "interlocutor" para la investidura pese a estar "preso por sedición". "¿Se imagina usted que Calvo Sotelo hubiera querido pactar la investidura con [el golpista del 23F, Antonio] Tejero?", comparó Casado, que se preguntó "cuándo se jodió el socialismo constitucional".

El dirigente también cargó contra el pacto suscrito entre PSOE y ERC, que contempla una mesa de negociación sobre la crisis de Cataluña. "Qué verguenza degradar a España al nivel de una autonomía", criticó Casado, que se preguntó "qué narices es eso del conflicto político", el término empleado por ERC para definir la situación en Cataluña que ha sido adoptado por el PSOE tras su negociación con los independentistas.

"Ahora la prioridad es defender la nación"

En la fase final de su discurso, Casado buscó erigirse como defensor de España frente a Sánchez y sus socios, con un tono con el que también quiso achicar el espacio de Vox a su derecha. "No habrá recurso que no utilicemos para combatir la pretensión de acabar con España, y no le quepa duda, ganaremos, y ustedes, los batasunos, los separatistas, los populistas liderados por el PSOE, perderán", anunció a Sánchez.

Asimismo, Casado pidió "la unión de todos los españoles para superar este trance desgraciado" si se forma Gobierno, y declaró que el PP hará "todo lo que esté en su mano para que el tiempo de pesadilla en el que [Sánchez] ha decidido sumirnos sea breve y haga el menor daño posible". "Usted se ha colocado en el lado equivocado de la historia, pero no podrá arrastrarnos con usted, ni a nosotros ni a España", espetó.

El dirigente quiso cerrar su discurso asumiendo parte del discurso de Vox sobre la supuesta emergencia nacional que se abre con la investidura de Sánchez. Y, por ello, aseguró que "ahora la prioridad es defender la nación" y pidió a los ciudadanos que olviden "las pequeñas diferencias a izquierda y derecha". "Ahora importa España, y España no se va a rendir", zanjó.