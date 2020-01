La 'app' Too Good To Go aterrizará en Tarragona y Lleida en el primer trimestre de 2020

TOO GOOD TO GO - Archivo

En una entrevista de Europa Press, el director de Too Good To Go en España, Oriol Reull, ha explicado que "Catalunya es un territorio importante, con mucho potencial", por lo que la empresa se ha puesto como objetivo que las cuatro capitales de provincia catalanas estén cubiertas antes de marzo de 2020.

Además, otras poblaciones de interés son Badalona y Mataró (Barcelona), así como ciudades pequeñas en las que haya demanda de este servicio y exista un número potencial de usuarios.

La 'app' conecta a restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías y panaderías, entre otros comercios, que tienen excedente diario de comida con usuarios dispuestos a comprarlo a precios reducidos, de modo que Too Good To Go cobra una comisión por cada 'pack' y el establecimiento rentabiliza su excedente.

Esta comida se encuentra en buen estado pero no se ha vendido a lo largo de la jornada: para evitar que acabe en la basura, los establecimientos confeccionan 'packs' sorpresa -varían cada día según el excedente- que el usuario puede comprar a través de la app por un precio de 2 a 5 euros como norma general y recogerlo en el comercio.

Según datos de la 'app', cada año se desperdician en Catalunya más de 262.000 toneladas de comida, lo que se traduce en unos 35 kilogramos por habitante.

En Catalunya, la aplicación ya está en Barcelona, donde más de 700 establecimientos se han unido a esta iniciativa, y en noviembre llegó a Girona con más de 20 comercios adheridos.

EN 22 CIUDADES ESPAÑOLAS

Too Good To Go, que se lanzó en España en septiembre de 2018, está disponible en 22 ciudades españolas, como Madrid, Bilbao, Salamanca, Valencia, Sevilla y Málaga, y cuenta con más de 700.000 usuarios y alrededor de 1.800 establecimientos, habiendo salvado más de 370.000 paquetes de comida.

Cada segundo se tiran en el mundo más de 50 toneladas de comida apta para el consumo, y sólo en España 7,7 millones de toneladas acaban cada año en la basura, lo que convierte al país en el séptimo de la Unión Europea que más alimentos desperdicia, según la FAO.

Reull ha explicado que salvar un paquete de comida en Too Good To Go equivale a ahorrar el mismo dióxido de carbono que emitiría un coche tras recorrer 7,9 kilómetros o si se deja la luz de casa encendida una semana, y hasta la fecha la compañía ha logrado ahorrar en España la emisión a la atmósfera de más de 900.000 kilos de dióxido de carbono.

El proyecto nació en 2016 en Dinamarca, cuando los fundadores vieron en un 'buffet' cómo al final de un evento la comida que había sobrado se desechaba, y ahora está en 14 países europeos, tiene más de 16 millones de usuarios y más de 31.000 establecimientos adheridos, salvando así 24 millones de 'packs'.

Actualmente, la aplicación dispone de un equipo de profesionales en España de 44 personas distribuidas entre Madrid y Barcelona, y más de 500 empleados a nivel global.

En España, Too Good To Go prevé superar los 500.000 paquetes de comida salvados, mientras que en Europa el reto es pasar de los 100 millones de 'packs' de cara a finales del ejercicio 2020.