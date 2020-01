Albert, Lucas y Vega se despiden de 'MasterChef Junior' en su tercera gala

Los pequeños Albert, Lucas y Vega se despidieron este viernes de MasterChef Junior tras convertirse en los nuevos expulsados del concurso, del que se marcharon entre lágrimas, pero con la esperanza de regresar en la repesca.

Los talents no lograron superar la prueba de expulsión, en la que pelearon por los últimos puntos con el chocolate como arma fundamental. La prueba de repostería, que presenciaron el chef David Pallás y Boris Izaguirre, quien participó en Masterchef Celebrity, jugó una mala pasada a los aspirantes.

Albert elaboró un postre mal acogido por los jueces, Lucas sufrió una reprimenda y Vega tampoco trabajó adecuadamente. De este modo, Aitana, que cocinó una tarta difícil de digerir, se salvó de la expulsión ante sus compañeros, que finalmente no obtuvieron puntos suficientes para continuar en el concurso.

Tras la valoración de los jueces, Lucas y Vega se mostraron especialmente disgustados, al contrario que Albert, que decidió animar a los pequeños tomándose la derrota con alegría: "Las pruebas de exteriores, los regalos... todo. He aprendido muchísimo", se sinceró. Además, el catalán dejó un claro mensaje en su despedida: "Me voy, pero ya me veréis en la repesca y en la final".

De esta manera, con Albert fuera de la competición culinaria, los aspirantes Lu y Leo se posicionan como los nuevos favoritos del público para hacerse con el premio y alcanzar la victoria en la gran final.