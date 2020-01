Rubén, en 'First dates': "Me apetece tener pareja porque soy una persona que tiene mucho amor que dar "

First dates recibe a diario a multitud de solteros que acuden al restaurante de Cuatro en busca del amor. Y con ese fin visitó el programa Rubén: "Me apetece tener pareja porque soy una persona que tiene mucho amor que dar y mucho que recibir".

Eso sí, el DJ le reconoció a Carlos Sobera que "el amor me ha tratado bastante mal. Soy una persona que ha intentado dar todo por alguien, y esas personas no me han dado ni la cuarta parte".

Su pareja fue Mónica, una joven a la que el amor "me ha tratado a veces bien y a veces mal ya que he tenido dos parejas serias: La primera me engañó y la segunda, no funcionó la relación", afirmó la estudiante de animación sociocultural y turismo.

En la cena hablaron de los estudios y de la profesión de Rubén. La madrileña señaló que "no es un problema que sea DJ, si hay confianza entre los dos, que trabaje en la noche no tiene nada que ver".

Rubén y Mónica, cenando en 'First dates'. MEDIASET

En lo que no coincidieron fue en sus gustos futbolísticos ya que mientras que la estudiante era "del Real Madrid", el DJ la contestó que "yo soy del Atlético de Madrid...".

Al final, esas diferencias deportivas no influyeron en sus decisiones. Mónica sí que quiso volver a quedar con Rubén porque "me ha gustado su físico y cómo es". Mientras que el madrileño también quiso tener una segunda cita con ella porque "me parece una chica bastante interesante y físicamente me ha atraído".