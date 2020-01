La bronca de Jordi Cruz a Albert en 'MasterChef Junior': "Todo tiene un límite y tú ya lo has pasado"

El pequeño Albert no se lució todo lo que le gustaría en la tercera gala de MasterChef Junior, lo que le supuso la expulsión. Y es que, gracias a su desparpajo, el exconcursante se ganó el cariño del público y de los jueces, pero no todo vale en el talent de La 1, tal y como le advirtió este viernes Jordi Cruz.

El chef y el catalán entablaron una buena relación en la versión infantil del concurso, donde compartieron bromas y gestos de cariño. Pero la confianza tiene un límite y el juez quiso recordárselo al aspirante en la prueba por equipos, donde Albert ya se mostró muy relajado y despistado.

"Albert, esto parece una comida medieval", le recriminó Cruz al pequeño, que se estaba comiendo un muslo de pollo: "Se acabó. Estás cogiendo mi confianza y te estás pasando. Ahora mismo estamos todos currando y tú estás muslo de pollo va, muslo de pollo viene", continuó reprochándole.

"Yo me río contigo y te hago las bromas que tú quieras, pero todo tiene un límite y tú ya lo has pasado", le advirtió finalmente el de Manresa, que le exigió a Albert que se pusiera "a currar".

El talent aceptó la reprimenda e intentó ayudar a sus compañeros a retomar el vuelo, imponiéndose a sus contrincantes a pesar de su mala organización. Tras el resultado, el pequeño dio su opinión sobre las palabras de Cruz: "No me gustó mucho, pero siempre hay riñas. Aunque la verdad es que tenía razón".

El catalán se convirtió este viernes en el nuevo expulsado junto a sus compañeros Lucas y Vega, que no consiguieron superar la tercera prueba. Albert aseguró que el programa le permitió ampliar horizontes en su pasión y se marchó con actitud positiva y esperanzas de regresar: "Yo me voy, pero ya me veréis en la repesca y en la final", prometió.