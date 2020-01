Alba, en 'First dates': "Llevo tatuada una ametralladora por mi padre"

Este viernes visitó First dates una amante de los tatuajes, Alba. Tantos le vio Carlos Sobera que no dudó en preguntarla cuantos llevaba en el cuerpo. La madrileña le contestó que "de 25 a 27, no lo sé bien", admitió entre risas.

El presentador quiso saber cuál era "el tatuaje más loco que llevas", y la estudiante de manicura le contó que "llevo una AK-47 detrás de la oreja izquierda". Entonces Sobera le preguntó: "¿Por qué una ametralladora?", a lo que Alba respondió que "cuando mi padre hizo la mili, la llevaba. Me la hice por él".

Alba le enseña su tatuaje a Sobera y Matías, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Iván, que afirmó: "Soy cani y estoy orgulloso. Al que no lo gusten mis pintas, que no me mire". Y añadió que "cuando he abierto la puerta del restaurante, Alba me ha parecido guapa, y cuando he visto los ojos que tiene, más aún".

El madrileño le contó que tenía 27 años [ocho más que Alba] y "una hija preciosa de 5 años". Al escucharlo, la joven reconoció que "el tema de la niña no me agrada mucho, pero todo es conocerse y ver cómo va la cosa".

En la cena comenzaron a hablar de tatuajes, donde la estudiante superaba a los de camarero ya que "solo tengo ocho", reconoció Iván. Y añadió que "los más divertidos son dos plátanos en los talones".

Durante la velada siguieron buscando puntos en común, como que les gustaba estar siempre en la calle, con sus amigos, ambientes parecidos, música... Hasta que llegaron a la decisión final, donde Iván afirmó que sí tendría una segunda cita con Alba porque "me he quedado con ganas de más". Por su parte, la madrileña también quiso volver a quedar con el camarero: "Me parece que soy yo, en chico".