Una concursante de '¡Ahora caigo!' compone una canción para el programa, el 'Waka Caigo'

Los concursantes de ¡Ahora caigo! intentan sorprender todos los días a los espectadores del concurso de Antena 3y hasta a su presentador, Arturo Valls, con sus ocurrencias en sus participaciones.

Este viernes fue el turno de Ana B., nombre que intrigó mucho a Valls, que la preguntó por qué había elegido ponerse ese nombre en su chapa. La almeriense le contestó que "es de Ana Belén, lo que pasa que como ahora se lleva mucho lo de Isa P. y todo eso...".

La justificación le puso un chiste en bandeja al presentador: "Ana ve, ahora no ve [poniéndose la mano en los ojos]", arrancando las risas del público y la concursante.

En su presentación, Ana B. sorprendió a Valls comentándole que "viniendo de camino en el avión he compuesto el 'Waka Caigo' [versión del tema de Shakira Waka, waka], son solo 15 segundos, nada más". Y el presentador afirmó que "yo esto quiero oírlo. Además, luego tengo una sorpresa, ya verás, vas a flipar".

La concursante empezó a cantar mientras Valls bailaba, pero la almeriense se dio cuenta de que había desafinado un poco: "Se me ha ido la voz, pero bueno". Mientras el público aplaudía, el presentador anunció: "Qué casualidad, hoy quería venir a vernos... ¡que pase Piqué! No, no, no", negó entre risas.

Para concluir, Ana B. explicó lo que haría con el posible dinero ganado en el concurso: "Me encantaría ir a Australia, concretamente a Sídney a ver el fin de año. Es mi ilusión".