MÉS per Mallorca considera "irregulares" y "arbitrarias" las decisiones adoptadas por la JEC

Según ha expresado la formación en un comunicado, estas decisiones suponen una "injerencia" que, a su modo de ver, "dificultan la resolución de un conflicto que nunca debería haber abandonado el ámbito político, sino que además ponen en riesgo el estado de derecho".

En este sentido, MÉS per Mallorca ha instado al Gobierno Español en funciones y al resto de fuerza políticas a "abandonar y desistir de la vía judicial, para poder abordar de manera sincera, consensuada y dialogada, una cuestión que no puede seguir ni un minuto más en manos de un sistema judicial que, en este momento, no puede demostrar su imparcialidad".

Asimismo, la formación ecosoberanista ha insistido en que las decisiones tomadas este viernes por la JEC "erosionan el marco de convivencia y ponen en duda el marco legal".

Con respecto a la decisión tomada sobre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, MÉS per Mallorca ha señalado que "su inhabilitación se produce sin sentencia firme alterando la voluntad del pueblo catalán y atentando contra la soberanía del Parlamento de Cataluña". Además, ha añadido la formación, "la Junta Electoral Central se extralimita al actuar fuera del período electoral".

Mientras, con respecto a la decisión tomada sobre Oriol Junqueras, el partido ecosoberanista ha afirmado que la JEC "pervierte la voluntad popular manifestada a través de las urnas, contraviniendo la decisión de los tribunales europeos".

APOYO A TORRA Y JUNQUERAS

Por todos estos motivos, MÉS per Mallorca ha querido mostrar su apoyo a Torra y a Junqueras, al mismo tiempo que ha manifestado su "preocupación" por la "indefensión" en la que, ha afirmado, "queda el autogobierno de Cataluña y el del resto de territorios".

En este sentido, han advertido, que esta situación "pone en evidencia el centralismo más rancio, autoritario y represor". Todo, ha recordado la formación, a pocas horas de que se inicie el debate de investidura.